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Джоан Роулинг публично высмеяла Дональда Трампа http://www.segodnya.ua/img/article/7902/5_main.1484919396.png http://www.segodnya.ua/img/article/7902/5_tn.1484919396.png Звезды Известная писательница прокомментировала пост журналиста Терри Морана

Джоан Роулинг публично высмеяла Дональда Трампа

Сегодня, 15:40

Известная писательница прокомментировала пост журналиста Терри Морана

Писательница не поддерживает новоизбранного президента США. Фото: twitter.com/jk_rowling
Писательница не поддерживает новоизбранного президента США. Фото: twitter.com/jk_rowling

Британская писательница, которая получила популярность благодаря книгам о Гарри Поттере Джоан Роулинг посмеялась над новоизбранным президентом США Дональдом Трампом.

Это она сделала публично, написав в twitter небольшой пост.

В частности, Роулинг прокомментировала пост журналиста Терри Морана.

"Трамп говорит, что ни у одного президента США никогда не было инаугурационного концерта в Мемориале Линкольна. Но ведь такие концерты были и у Джорджа Буша-младшего, и у Барака Обамы. Зачем делать утверждение, которое так легко опровергается?" – спросил Морана.

Роулинг ответила, что: "Это либо злокачественный нарциссизм, либо прежде не открытая форма амнезии, основанная на инаугурации и вызываемая ею".

Пост Джоан собрал уже более 8 тысяч лайков и 2 тысячи ретвитов.

Тем временем в Нью-Йорке на митинг против Трампа вышли мэр и знаменитости.
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