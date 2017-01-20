Джоан Роулинг публично высмеяла Дональда Трампа
Известная писательница прокомментировала пост журналиста Терри Морана
Британская писательница, которая получила популярность благодаря книгам о Гарри Поттере Джоан Роулинг посмеялась над новоизбранным президентом США Дональдом Трампом.
Это она сделала публично, написав в twitter небольшой пост.
В частности, Роулинг прокомментировала пост журналиста Терри Морана.
"Трамп говорит, что ни у одного президента США никогда не было инаугурационного концерта в Мемориале Линкольна. Но ведь такие концерты были и у Джорджа Буша-младшего, и у Барака Обамы. Зачем делать утверждение, которое так легко опровергается?" – спросил Морана.
Роулинг ответила, что: "Это либо злокачественный нарциссизм, либо прежде не открытая форма амнезии, основанная на инаугурации и вызываемая ею".
It's either malignant narcissism, or a hitherto undiscovered form of inauguration-based and triggered amnesia. https://t.co/YhmPhi5hJ6— J.K. Rowling (@jk_rowling) 20 января 2017 г.
Пост Джоан собрал уже более 8 тысяч лайков и 2 тысячи ретвитов.
Тем временем в Нью-Йорке на митинг против Трампа вышли мэр и знаменитости.
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