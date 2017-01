Джоан Роулинг публично высмеяла Дональда Трампа

Британская писательница, которая получила популярность благодаря книгам о Гарри Поттере Джоан Роулинг посмеялась над новоизбранным президентом США Дональдом Трампом.

Это она сделала публично, написав в twitter небольшой пост.

В частности, Роулинг прокомментировала пост журналиста Терри Морана.

"Трамп говорит, что ни у одного президента США никогда не было инаугурационного концерта в Мемориале Линкольна. Но ведь такие концерты были и у Джорджа Буша-младшего, и у Барака Обамы. Зачем делать утверждение, которое так легко опровергается?" – спросил Морана.

Роулинг ответила, что: "Это либо злокачественный нарциссизм, либо прежде не открытая форма амнезии, основанная на инаугурации и вызываемая ею".

It's either malignant narcissism, or a hitherto undiscovered form of inauguration-based and triggered amnesia. https://t.co/YhmPhi5hJ6