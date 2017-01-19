Джонни Депп впервые вышел в свет после развода с Эмбер Херд (фото)
Актер получил награду в номинации "Икона кинематографа" на премии People's Choice Awards
В Лос-Анджелесе завершилась ежегодная церемония вручения наград People's Choice Awards. Победителей выбирают не кинокритики и эксперты, а обыкновенные люди путем интернет-голосования.
Джонни Депп впервые появился на публике после завершения бракоразводного процесса с Эмбер Херд. Джонни получил награду в номинации "Икона кинематографа". Свою победу он посвятил матери, которая скончалась полтора года назад. Актер выступил на сцене с благодарственной речью.
"Существует только одна причина, по которой я сегодня сюда пришел, – это вы, мои зрители! Несмотря на то, что происходит в моей жизни, вы поддерживаете. Я очень тронут тем,что сегодня здесь. Я пришел сюда, чтобы лично поблагодарить вас",- сказал Джонни.
Фото: AFP
Фото: REX
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