Джуд Лоу сыграет Дамблдора во вторых "Фантастических тварях"

Сегодня, 03:55

Актер сыграет профессора в молодости, задолго до того, как тот стал директором школы чародейства и волшебства "Хогвартс".

Джуд Лоу сыграет молодого Дамблдора. Фото из открытых источников
Джуд Лоу сыграет молодого Дамблдора. Фото из открытых источников

Британский актер Джуд Лоу исполнит роль Альбуса Дамблдора в продолжении фильма "Фантастические твари и где они обитают". Об этом сообщает Lenta.Ru.

Лоу сыграет профессора в молодости, задолго до того, как тот стал директором школы чародейства и волшебства "Хогвартс".

"Мы как фанаты безумно рады тому, что Джуд Лоу присоединится к съемочной группе "Фантастических тварей" и воплотит всеми любимого персонажа", — заявил президент киностудии Warner Bros. Тоби Эммерик.

Напомним, в ноябре 2016 автор книг о волшебнике Гарри Поттере и серии о фантастических зверях Джоан Роулинг рассказала, что во второй части пенталогии "Фантастические твари" будут показаны любовные переживания молодого Альбуса Дамблдора. Писательница, которая также выступит сценаристом ленты, намекнула, что именно в этой картине будет впервые показана нетрадиционная сексуальная ориентация персонажа.

"Фантастические твари и где они обитают" — спин-офф серии фильмов о Гарри Поттере. Сюжет фильма разворачивается за 70 лет до событий поттерианы.
Роулинг, джуд лоу, Джоан Роулинг, фантастические твари

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