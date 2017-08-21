Экс-прихожанка церкви саентологии о Томе Крузе: "Он – нехороший человек"

Многие поклонники Тома Круза знают, что актер состоял в числе прихожан церкви саентологии с 1990 года. Его познакомила с этим учением первая жена Мими Роджерс. Религиозное увлечение знаменитости стало причиной многих проблем в его личной жизни. Утверждают, что он развелся с Кэти Холмс именно из-за того, что она не захотела вступать в мистическую организацию. Эти и многие другие подробности известны бывшей прихожанке церкви, актрисе Лие Ремини. Она поведала, что Том Круз – плохой человек.

В недавнем интервью звезда рассказала, что актер – лицемер, который никогда не показывает людям свои истинные эмоции. Он, по словам Ремини, может улыбаться при встрече, а за спиной оставлять нелицеприятные комментарии.

"Он – нехороший человек. Вы знаете, он такой тип публичного человека, который будет со всеми здороваться, улыбаться, разговаривать. Может сложиться впечатление, что он очень внимательный, но никто не знает, что за этой маской скрывается совершенно другой человек... Вы можете мне сказать, что мы все такие. Но знаете, люди, которые работали с ним и состояли в Церкви саентологии, называют его злым. Он очень напоминает мне лидера саентологии Дэвида Мискевиджа. Возможно, они вообще близнецы",- сказала актриса.

Напомним, стал известен характер травм, которые получил Том Круз на съемках фильма "Миссия невыполнима 6".