Елена Кравец: "Я крестила жену Зеленского"

Актриса рассказала о том, как сообщила Зеленскому о своей беременности и сколько времени провела в декрете

Единственная актриса "Квартала 95" в первом интервью после родов рассказала "Сегодня" о том, как сообщила Зеленскому о своей беременности, сколько времени провела в декрете и о пародии на Савченко, которую покажут на ТВ в новогоднюю ночь.

— Елена, очень рада видеть вас снова в строю "Квартала 95". Сколько месяцев вы провели в декрете?

— Честно говоря, я даже не считала. Думаю, месяца на три я точно выпала из жизни коллектива. Первый проект, в который я вернулась, был полуфинал "Лиги смеха". Собственно, по нему я больше всего и скучала. Но, конечно, еще скучала по ребятам, их шуткам, колкостям, по привычному общению. Но никто меня не заставлял сидеть дома — мне действительно хотелось самой провести первые месяцы жизни своих детей рядом с ними. А когда мне захотелось вновь поработать, я вернулась.

— Это была больше ваша инициатива или просьбы ребят?

— Это было обоюдное решение, и мы обсуждали с ребятами, как правильно выстроить наши графики и съемки, чтобы все были счастливы. Конечно, я не могла согласиться на все, от чего-то пришлось отказаться. Но в целом знаковые наши проекты уже все снимаются с моим участием.

— В новогоднем "Вечернем квартале" у вас появится новый образ — Надежды Савченко. Что вы делали, чтобы стать на нее похожей?

— Для того чтобы "приобрести" голос человека, на которого я делаю пародию, мне нужно достаточно много времени. Я должна несколько дней слушать его голос, причем везде — в машине, на репетициях, дома в наушниках. Так что я прослушала много интервью Надежды Савченко и сполна ознакомилась с ее политической позицией (улыбается). Обращала внимание на все особенности ее речи, манеру разговора. И, честно говоря, я не знаю, что самой Надежде может не понравиться в нашей пародии. Если бы на меня сделали такую пародию, я бы посмеялась. Вообще я люблю, когда меня пародируют, и всегда жду такие номера с нетерпением.

— Ваша вторая беременность стала для вас сюрпризом или все-таки была давно запланирована?

— Мы шли с мужем к этому давно. Сюрпризом стало только количество детей (смеется). Но это приятный сюрприз, которому мы очень обрадовались.

— А Зеленскому как сообщили о своем положении?

— Мы как раз были на фестивале "Лига смеха" в Одессе в январе, где я должна была как тренер выбрать себе две команды. Я не могла Вове не сообщить, ведь впереди у нас был целый рабочий год, очень много планов, съемок, концертов. Он должен был быть в курсе, что на полную катушку меня уже не получится использовать. Конечно, первая реакция у Вовы — шок! Причем как работодателя, так и друга (смеется).

— С Владимиром вы вообще являетесь практически родственниками — вы крестили его жену, свою подругу Елену Зеленскую. Как вы вообще восприняли предложение подруги стать ее же крестной?

— Ой, это не было как-то торжественно и пафосно. Просто Лена и Вова хотели покрестить дочку Сашеньку, для этого Лене тоже нужно было быть самой крещеной. А поскольку мой муж крестил их дочку, я была не занята. Мне очень приятно, что Лена выбрала именно меня. Сейчас по этому поводу мы больше иронизируем.

— Это правда, что именно Зеленский уговорил вас покинуть последнее место работы ради того, чтобы веселить народ?

— Да, Вова приложил к этому руку. Но он не уговаривал меня, морально я уже была готова. Просто он дал мне уверенность в том, что я смогу себя обеспечивать. Работа по специальности финансиста-экономиста была недолгой, и она мне быстро дала понять, что это не мое.

— В первом сезоне сериала "Слуга народа" вы играли главу Нацбанка. Во втором сезоне ваша героиня появится?

— Сценария второго сезона я еще не видела. Но мне самой очень бы хотелось (улыбается).

— Вы рассказывали, как Юлия Тимошенко однажды сфотографировалась с вами за кулисами. А с кем из звезд вы сами стремились сделать селфи? Являетесь чьей-нибудь фанаткой?

— Да, я страшный фанат, как и вся моя семья, Димы Шурова, Вани Дорна, Джамалы и Hardkiss. С Димой Шуровым мы уже практически дружим семьями, но это не исключает того факта, что я с дочкой знаю наизусть все его песни. Но так чтобы до зуда в ладошках, когда я хотела с кем-то сфотографироваться — последний раз это было на концерте Ивана Дорна. Мы с ним лично не знакомы и никогда не встречались, но я большой поклонник его творчества, музыки и стиля. Я очень счастлива, что после последнего концерта мне удалось с ним сфотографироваться. Это был такой кайф, сродни подростковому восторгу.

— Вашей старшей дочери, Марии, уже 14 лет. Кем она хочет быть в будущем?

— Маша склоняется к специальности режиссер-продюсер, а еще — стилист. Я поддержу любое ее решение, главное, чтобы ей нравилось и глаза горели. Вообще мы с мужем разрешаем Маше отрываться. Она еще в том возрасте, когда можно совершать безбашенные поступки. Я просто помню свое детство, когда мне это все запрещали, поэтому я не строгая мама. И даже если она красит волосы в синий, розовый, зеленый цвета — я ее не останавливаю. Послушайте, когда еще, если не в этом возрасте, такое можно сделать?

— Помогает Маша ухаживать за своими братиком и сестричкой?

— Основная нагрузка ложится на нянь, но Маша и по своему желанию проводит с ними много времени. Ревности Маши к младшим детям я не чувствую. Тем более я часто ей стараюсь напоминать, что начала ее любить на 13 лет раньше, чем их (улыбается).

— Пару лет назад вы говорили, что хотите выучить итальянский язык и научиться играть на фортепиано. Что удалось выполнить и о чем мечтаете сегодня?

— Эти желания по-прежнему в списке только планов (улыбается). Сегодня хочу немного успокоиться, а еще жилплощадь расширить. Нас же теперь много! А вообще главные изменения этого года, которых мне удалось достичь, — это, конечно, осознанное материнство и чувство благодарности.

— Во время беременности вы начали создавать одежду для беременных. Какие амбиции вы перед собой ставите в этом амплуа?

— Хочу представить свою коллекцию на Украинской неделе моды, открыть свой магазин и вообще выйти на мировой уровень. А если совсем серьезно, то я действительно не хочу бросать это дело. Да, я не дизайнер и не придумываю одежду, но мне нравится одевать беременных женщин. Я очень хорошо понимаю их потребности, чувства и страхи.

— Часто пользуетесь своей узнаваемостью?

— Бывает, ведь узнаваемость — это одна из привилегий нашей профессии, когда можно быстро и легко решить вопросы с разными службами. Но я этим не пользуюсь целенаправленно — это работает само по себе. Но я стараюсь не наглеть. Последний случай был, когда я припарковалась в неположенном месте. Полицейские были немного лояльнее, чем могли бы, потому что все время улыбались. Я ни о чем их не просила, только извинилась и сказала, что действительно не увидела знак. Ну и добавила, что я же блондинка (улыбается).

— Уже в это воскресенье у вас день рождения. Признайтесь: приближающаяся цифра настораживает?

— Если честно, к этой цифре я никак не отношусь, и морально к ней давно подготовилась. Лет 20 назад она мне казалась такой далекой и несбыточной, почти несуществующей! А сейчас, когда ты уже к ней вплотную подобрался, ты понимаешь, что ничего, кроме самой цифры, не изменится. Мне кажется, я очень хорошо вхожу в этот возраст. Очень многое еще впереди, а к некоторому и не хочется возвращаться. Мне комфортно с этой цифрой, а это главное.

— Делаете заказы на подарки или предпочитаете сюрпризы?

— В основном заказываю подарки мужу, друзьям — редко. Только когда они сами обращаются за помощью, не зная, что подарить. А последние несколько лет я даже мужу ничего не заказываю, предпочитаю сюрпризы. Только прошу Сережу не дарить мне телефоны или планшеты — это слишком предсказуемо, а значит — неинтересно (смеется).

— Как обычно выглядит утро в день вашего рождения?

— Каждый раз по-разному. Но это всегда запах елки, мандаринов, много вкусностей... Я люблю утро своего дня рождения, ведь это время, когда никуда не надо спешить.