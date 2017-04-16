Элтон Джон считает пластинку Канье Уэста слишком дорогой

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Артист приобретает в среднем пять-шесть альбомов на виниле в неделю

Элтон Джон. Фото: AFP
Элтон Джон. Фото: AFP

Британский певец Элтон Джон рассказал о своем пристрастии к покупке виниловых пластинок. Артист приобретает в среднем пять-шесть альбомов на виниле в неделю.

Последней музыкальной покупкой Джона стал альбом The Life Of Pablo американского рэпера Канье Уэста. "Он стоил мне целое состояние", – пожаловался певец.

Элтон Джон также вспомнил самые первые пластинки, которые он слушал в детстве, — At The Hop группы Danny & The Julians и Reet Petite Джеки Уилсона.

The Life Of Pablo — восьмая студийная пластинка Канье Уэста, релиз которой состоялся 14 февраля. Альбом был представлен эксклюзивно в стриминг-сервисе Tidal и не был издан на физических носителях, однако поклонники начали продавать пиратские винилы с записью.

Ранее в апреле сообщалось, что The Life Of Pablo стал первой в истории музыки пластинкой, получившей платиновый статус исключительно благодаря интернет-стримингу.
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Lenta.ru

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