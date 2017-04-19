Эмбер Херд планирует выйти замуж за миллиардера Илона Маска

Сегодня, 11:30

Илон и Эмбер познакомились на съемках фильма Роберта Родригеса, в котором снималась Херд

Эмбер Херд. Фото: AFP
Эмбер Херд. Фото: AFP

Только в январе этого года завершился бракоразводный процесс 30-летней Эмбер Херд с экс-мужем Джонни Деппом. Актриса уже строит планы на следующий брак — с 45-летним миллиардером Илоном Маском. По словам отца актрисы, Эмбер планирует "остепениться и создать семью" с основателем компании Tesla – сообщает dailymail.co.uk.

"Эмбер и Илон серьезно настроены по отношению друг к другу. Она бы хотела стать его женой",— заявил отец Херд.

Илон и Эмбер познакомились на съемках фильма Роберта Родригеса "Мачете убивает", в котором актриса играла одну из ролей. Генеральный директор Tesla пытался ухаживать за Херд и искать встреч. В итоге знакомство состоялось и переросло в длительное общение, которое не прекратилось и по сей день. Журналисты насчитали несколько свиданий Херд и Маска во время бракоразводного процесса актрисы.

"Они уже запланировали совместные приключения. Это новая захватывающая глава для них обоих", – сообщил ранее источник.
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Источник:

Сплетник

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