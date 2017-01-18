Эми Адамс рассказала о курьезе на "Золотом глобусе"

Актриса Эми Адамс, которая на днях получила именную звезду на Аллеи славы в Голливуде, стала гостьей шоу "Jimmy Kimmel Live". В ходе интервью 42-летняя актриса рассказала о курьезе на "Золотом глобусе – 2017". "Мне было так неловко", - едва сдерживая смех, сказала звезда фильма "Прибытие".

Все дело в том, что юные актеры сериала "Очень странные дела" искали среди гостей Эми, чтобы сделать памятное фото. "Ребята переговаривались между собой "Эми! Эми! О, Боже мой, это Эми! Но, как оказалось, увидели они не меня, а Эми Шумер", – призналась Адамс. "Я все же влезла в кадр, когда они позировали с Шумер", – подытожила Адамс.

Фото: Instagram