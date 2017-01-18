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Эмма Стоун и Эндрю Гарфилд решили возобновить отношения http://www.segodnya.ua/img/article/7893/6_main.1484730053.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7893/6_tn.1484730053.jpg Звезды Звезды начали встречаться больше четырех лет назад

Эмма Стоун и Эндрю Гарфилд решили возобновить отношения

Сегодня, 11:30

Звезды начали встречаться больше четырех лет назад

Эмма Стоун. Фото: AFP
Эмма Стоун. Фото: AFP

После церемонии вручения "Золотого глобуса" у поклонников не осталось сомнений в том, что Эмма Стоун и Эндрю Гарфилд явно готовы к возобновлению отношений. В подтверждение этого факта в одном из своих недавних интервью звезда фильма "Новый Человек-паук", когда речь зашла о бывшей возлюбленной, признался: "Я ее обожал, обожаю и всегда буду обожать". Кроме того, по словам инсайдеров, "Эндрю и Эмма действительно снова вместе, но не торопятся афишировать на публике возобновление своих отношений. Они планируют пожениться в самое ближайшее время".

Напомним, что звезды начали встречаться больше четырех лет назад, но весной прошлого года в их отношениях наметился кризис. В частности, Гарфилд был занят подготовкой к съемкам в новой картине Мартина Скорсезе "Молчание" и очень нервничал по этому поводу. Чтобы поддержать возлюбленного, Эмма даже решила отложить премьеру спектакля "Кабаре", в котором должна была исполнить главную роль, но это не помогло актерам спасти отношения, и в конечном итоге они разошлись.
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Источник:

elle.ru

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