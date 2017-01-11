Эндрю Гарфилд не разговаривал неделю ради роли

Чтобы подготовиться к своей роли, Гарфилд работал с настоящим священником, который познакомил актера с разнообразными религиозными практиками

Не секрет, что зачастую актеры ради подготовки к какой-либо роли идут на значительные жертвы – и Эндрю Гарфилд, снявшийся в "Молчании" Мартина Скорсезе, не стал исключением. В новом интервью актер рассказал, что во время подготовки к роли в "Молчании" целую неделю не произносил ни единого звука

Историческая драма Мартина Скорсезе "Молчание" повествует о двух священниках, отправившихся в путешествие по Японии в XVII столетии. "Молчание" считается одним из основных фаворитов "Оскара"-2017.

Чтобы подготовиться к своей роли, Гарфилд работал с настоящим священником, который познакомил актера с разнообразными религиозными практиками. "Я был так обрадован возможностью поработать со Скорсезе, что отказался от всех других предложений", рассказал Эндрю. "Я подумал, что, если Скорсезе ждал 28 лет, чтобы снять этот фильм, меньшее, что я могу сделать – это посвятить один год моей жизни подготовке к роли".

Впрочем, куда более сложной – по сравнению с необходимостью молчать в течение 1 недели – для Гарфилда оказалась другая сторона процесса подготовки, необходимость похудеть. И Эндрю Гарфилд, и его коллега по "Молчанию" Адам Драйвер для съемок вынуждены были добиваться почти болезненной худобы.