Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости культуры Новости про звезд
Эндрю Гарфилд не разговаривал неделю ради роли http://www.segodnya.ua/img/article/7873/19_main.1484145698.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7873/19_tn.1484145698.jpg Звезды Чтобы подготовиться к своей роли, Гарфилд работал с настоящим священником, который познакомил актера с разнообразными религиозными практиками

Эндрю Гарфилд не разговаривал неделю ради роли

Сегодня, 19:00

Чтобы подготовиться к своей роли, Гарфилд работал с настоящим священником, который познакомил актера с разнообразными религиозными практиками

Эндрю Гарфилд. Фото: AFP
Эндрю Гарфилд. Фото: AFP

Не секрет, что зачастую актеры ради подготовки к какой-либо роли идут на значительные жертвы – и Эндрю Гарфилд, снявшийся в "Молчании" Мартина Скорсезе, не стал исключением. В новом интервью актер рассказал, что во время подготовки к роли в "Молчании" целую неделю не произносил ни единого звука

Историческая драма Мартина Скорсезе "Молчание" повествует о двух священниках, отправившихся в путешествие по Японии в XVII столетии. "Молчание" считается одним из основных фаворитов "Оскара"-2017.

Чтобы подготовиться к своей роли, Гарфилд работал с настоящим священником, который познакомил актера с разнообразными религиозными практиками. "Я был так обрадован возможностью поработать со Скорсезе, что отказался от всех других предложений", рассказал Эндрю. "Я подумал, что, если Скорсезе ждал 28 лет, чтобы снять этот фильм, меньшее, что я могу сделать – это посвятить один год моей жизни подготовке к роли".

Впрочем, куда более сложной – по сравнению с необходимостью молчать в течение 1 недели – для Гарфилда оказалась другая сторона процесса подготовки, необходимость похудеть. И Эндрю Гарфилд, и его коллега по "Молчанию" Адам Драйвер для съемок вынуждены были добиваться почти болезненной худобы.
актер, фильм, путешествие, драма, скорсезе, похудеть, роли, гарфилд

Вы сейчас просматриваете новость "Эндрю Гарфилд не разговаривал неделю ради роли". Другие Новости про звезд смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Звезды

Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли. Фото: AFP

Райан Рейнольдс и Эндрю Гарфилд поцеловались на "Золотом глобусе"

9 Января, 10:28

Актеры Райан Рейнольдс и Эндрю Гарфилд удивили публику неожиданным поступком

Звезды

Эмма Стоун Фото: AFP

Эмма Стоун призналась, что все еще любит Эндрю Гарфилда

22 Октября 2016, 02:27

Стоун и Гарфилд познакомились на съемках фильма "Новый Человек-паук", где исполнили главные роли

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.