Ева Лонгория показала фигуру в купальнике на Гавайских островах

42-летняя актриса Ева Лонгория отправилась с мужем – медиа-магнатом Хосе Антонио Бастоном и друзьями на Гавайские острова (архипелаг из 24 островов и атоллов, расположенный в северной части Тихого океана).

Папарацци удалось запечатлеть актрису на пляже.

На острове Мауи Ева нежиться под солнцем в слитном купальнике от Melissa Odabash, стоимостью 210 фунтов стерлингов (около 7 тысяч гривен).

На странице в Instagram актриса опубликовала видео, на котором прыгает в воду лазурного цвета.

Фото: Instagram