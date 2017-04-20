Ева Лонгория показала фигуру в купальнике на Гавайских островах

Сегодня, 11:30

Папарацци удалось запечатлеть актрису на пляже

Ева Лонгория. Фото: AFP
Ева Лонгория. Фото: AFP

42-летняя актриса Ева Лонгория отправилась с мужем – медиа-магнатом Хосе Антонио Бастоном и друзьями на Гавайские острова (архипелаг из 24 островов и атоллов, расположенный в северной части Тихого океана).

Папарацци удалось запечатлеть актрису на пляже.

На острове Мауи Ева нежиться под солнцем в слитном купальнике от Melissa Odabash, стоимостью 210 фунтов стерлингов (около 7 тысяч гривен).

На странице в Instagram актриса опубликовала видео, на котором прыгает в воду лазурного цвета.

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Фото: Instagram

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Источник:

"Сегодня"

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