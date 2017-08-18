Эвелину Бледанс в купальнике раскритиковали за фотошоп
Поклонники не поверили в спонтанность фото
Известная телеведущая Эвелина Бледанс опубликовала в своем Instagram фото в купальнике.
"Вышли из бассейна, где купались с детками и сфоткались. Оказывается не готовясь получается замечательно. Спонтанность жизни бывает прекрасной", – подписала фото 48-летняя теледива.
Но не все поклонники поверили в спонтанность снимка. Наряду с комплиментами звезда нарвалась на критику.
"И как Вы так купаетесь что волосы сухие", "А как же волосы, после бассейна так не бывает", "Фотошоп", "Да пусть фотошопит! Она что с ним, что без него – идеальна! С ним, кстати, чуть хуже", "В чем купались в бассейне. В шлеме? Волосы то сухие", – пишут пользователи.
Ранее 48-летняя Эвелина Бледанс оголила грудь в центре Москвы.
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