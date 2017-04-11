Евтушенко похоронили рядом с могилой Пастернака

Известный поэт скончался в США 1 апреля от остановки сердца во сне

Поэта Евгения Евтушенко похоронили в подмосковном Переделкине рядом с могилой Бориса Пастернака, сообщает ТАСС.

По данным издания, на последнюю прощальную церемонию пришли только родные и близкие Евтушенко. Доступ для публики был закрыт.

Ранее с поэтом простились сотни людей в Центральном доме литераторов в Москве. Участники церемонии выступили со словами соболезнования, поделились своими воспоминаниями, прочли стихи Евтушенко и спели его любимые песни.

Напомним, Евтушенко скончался в США 1 апреля от остановки сердца во сне, на следующий день после госпитализации. Ему было 84 года.

В Соединенных Штатах поэт проживал с 1991 года.

Евтушенко родился 18 июля 1932 года. Свое первое стихотворение он опубликовал в 1949-м. Три года спустя вышла его первая книга "Разведчики грядущего". Тогда же он стал самым молодым членом Союза писателей СССР. В 1960-е вместе с другими поэтами выступал на поэтических вечерах в Политехническом музее, которые стали одним из символов эпохи оттепели. С 1991 года проживал в США.