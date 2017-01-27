Фильм Бена Аффлека принес создателям убытков на 75 млн долларов

Сегодня, 18:30

Теперь Аффлеку остается сосредоточиться на следующем совместном начинании с Warner Bros. – сольном фильме о Бэтмене

Бен Аффлек. Фото: AFP
Бен Аффлек. Фото: AFP

"Закон ночи" Бена Аффлека вышел в ограниченный прокат в конце 2016 года с прицелом на "Оскар 2017" – однако не взял вообще ни одной номинации на хоть какую-нибудь значимую кинопремию, разочаровал критиков и в прокате с грохотом провалился. По оценкам экспертов, убытки, которые Warner Bros. потерпела из-за "Закона ночи", составляют порядка 75 миллионов долларов.

У криминальной драмы "Закон ночи", где Бен Аффлек не только сыграл главную роль, но и выступил в качестве режиссера, изначально был внушительный бюджет – 65 миллионов долларов. В прокате же почти за полтора месяца фильм заработал суммарно всего 16,5 млн. долларов. Рейтинг критиков на Rotten Tomatoes составляет всего 32%, средняя оценка – 5.3 из 10.

Часть затрат Warner Bros., разумеется, "отобьет" после того, как "Закон ночи" выйдет на DVD и Blu-ray, однако уже понятно, что прибыли от очередного проекта Бена Аффлека студия не получит. Теперь Аффлеку остается сосредоточиться на следующем совместном начинании с Warner Bros. – сольном фильме о Бэтмене.
бюджет, оскар, фильм, провалился, убытки, прокат, аффлек, студия, роль, бен аффлек

Вы сейчас просматриваете новость "Фильм Бена Аффлека принес создателям убытков на 75 млн долларов". Другие Новости про звезд смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

popcornnews.ru

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Звезды

Бен Аффлек. Фото: AFP

Бену Аффлеку вновь не позволили забрать костюм Бэтмена

25 Января, 02:26

Актер также рассказал о главном уроке, который извлек для себя во время работы над образом

Звезды

Джулия Робертс. Фото: AFP

"Золотая малина-2017": Джулия Робертс и Меган Фокс поборются за звание худшей актрисы

24 Января, 17:00

За титул худшего актера прошлого года будут бороться Бен Аффлек, Генри Кавилл, Роберт Де Ниро, Бен Стиллер, Джерард Батлер, а также Динеш Д'Соуза

Звезды

Бен Аффлек прокомментировал мем "грустный Аффлек"

18 Января, 23:48

Актер пообещал больше не сидеть молча во время интервью c участием Генри Кавилла

Звезды

Бен Аффлек. Фото: AFP

Бен Аффлек назвал условие своего согласия снять "Бэтмена"

17 Января, 02:26

Одним из непременных условий согласия Бена Аффлека снять сольный фильм станет более удобный костюм главного героя

Звезды

Сиенна Миллер. Фото: AFP

Сиенна Миллер рассказала о секс-сценах с Беном Аффлеком

13 Января, 18:30

"Закон ночи" - проект, в котором Бен взял на себя обязанности режиссера и сценариста

Звезды

Сильвестр Сталлоне с женой и детьми. Фото: AFP

Сильвестр Сталлоне обиделся на Кейси Аффлека

12 Января, 16:30

Причиной конфликта стало место в зале на премии "Золотой глобус"

Звезды

Дженнифер Гарнер и Бен Аффлек. Фото: REX

Дженнифер Гарнер разлучает Бена Аффлека с близкими друзьями

3 Января, 17:00

Актриса уверена, что Мэтт Дэймон плохо влияет на ее мужа

Звезды

Скарлетт Йоханссон в фильме "Призрак в доспехах". Кадр из видео

Названы самые кассовые актеры в 2016 году по версии Forbes

28 Декабря 2016, 16:39

На втором месте с вписке расположились коллеги Йоханссон по "Мстителям" Крис Эванс и Роберт Дауни-младший

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования