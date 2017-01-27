Фильм Бена Аффлека принес создателям убытков на 75 млн долларов

"Закон ночи" Бена Аффлека вышел в ограниченный прокат в конце 2016 года с прицелом на "Оскар 2017" – однако не взял вообще ни одной номинации на хоть какую-нибудь значимую кинопремию, разочаровал критиков и в прокате с грохотом провалился. По оценкам экспертов, убытки, которые Warner Bros. потерпела из-за "Закона ночи", составляют порядка 75 миллионов долларов.

У криминальной драмы "Закон ночи", где Бен Аффлек не только сыграл главную роль, но и выступил в качестве режиссера, изначально был внушительный бюджет – 65 миллионов долларов. В прокате же почти за полтора месяца фильм заработал суммарно всего 16,5 млн. долларов. Рейтинг критиков на Rotten Tomatoes составляет всего 32%, средняя оценка – 5.3 из 10.

Часть затрат Warner Bros., разумеется, "отобьет" после того, как "Закон ночи" выйдет на DVD и Blu-ray, однако уже понятно, что прибыли от очередного проекта Бена Аффлека студия не получит. Теперь Аффлеку остается сосредоточиться на следующем совместном начинании с Warner Bros. – сольном фильме о Бэтмене.