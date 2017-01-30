Глубокое декольте и перья: Николь Кидман впечатлила эффектным образом (фото)

Сегодня, 10:30

В Лос-Анжелесе состоялась 23-я церемония вручения премии Гильдии киноактеров США

В Лос-Анжелесе состоялась 23-я церемония вручения премии Гильдии киноактеров США. Церемонию вручения посетили Натали Портман, Николь Кидман, Эмма Стоун, Мерил Стрип, Эми Адамс, Райан Гослинг, Эштон Катчер и многие другие.

В главной номинации – "Лучший актерский состав" – победила картина "Скрытые фигуры" американского режиссера Теда Мелфи.   Актриса Эмма Стоун, сыгравшая в фильме "Ла-Ла Ленд", получила награду в номинации "Лучшая женская роль", а Дензел Вашингтон признан лучшим актером за главную роль в ленте "Ограды".

Для премии Николь Кидман, которая позировала на красной дорожке с мужем Китом Урбаном, выбрала эффектный наряд.

Актриса появилась перед фотографами в платье изумрудного цвета от Gucci с перьями, бисером, каскадными оборками и глубоким декольте.
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"Сегодня"

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