Глюкоза надела дерзкий наряд без бюстгальтера

Сегодня, 09:01

Звезда позирует на пляже в ультракоротком белом платье

Глюкоза. Фото: Instagram
Глюкоза. Фото: Instagram

Певица Глюкоза порадовала поклонников на странице в Instagram соблазнительным фото. Наталья призналась, что скучает по теплу и отдыху в Турции.

Певица также похвасталась откровенным образом. На снимке артистка позирует на пляже в ультракоротком белом платье, под которое не стала надевать бюстгальтер.

"Как же хочется тепла! Мне кажется, эта зима затянулась. Уже, если честно, думаю, куда отправиться этим летом.  Признаться честно, Турция была первым местом, куда я полетела на отдых в первый раз, и это было незабываемо! Шикарное море, вкусная еда, много развлечений для детей, лететь не далеко, погода все время солнечная. Но вот Бодрум будет в моей жизни впервые, говорят, это особенная Турция, лакшери, так сказать!", – подписала кадр звезда.

"Подумала, Джей Ло", "А как просвечивает", "Шикарная грудь", "Очень классный снимок", "Сочно. Красотка", – комментируют пользователи.

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Фото: Instagram
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Источник:

"Сегодня"

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