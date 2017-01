Глюкоза отказалась от бюстгальтера в пользу наклеек (фото)

Певица Глюкоза поразила поклонников на странице в Instagram смелым фото. Наталья удивила внешним видом.

Артистка позирует в расстегнутой прозрачной блузке и черных брюках. Певица отказалась от бюстгальтера в пользу блестящих наклеек.

"I'm ready to go in 2017", – подписала кадр звезда.

Подписчики раскритиковали Глюкозу за публичное обнажение: "Ума мало, можно и без трусов", "Она же мать двоих детей, как можно так одеваться", "Это уже на болезнь похоже", "Может, хватит оголяться", "Огого! Натали, да ты бомба", В своем репертуаре", "Пошлость, не ожидала от Наташи", "Это нужно показывать одному, а не всем", прокомментировали пользователи.

Фото: Instagram