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Глюкоза отказалась от бюстгальтера в пользу наклеек (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7852/25_main.1483370140.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7852/25_tn.1483370140.jpg Звезды Певица опубликовала откровенное фото в соцсети

Глюкоза отказалась от бюстгальтера в пользу наклеек (фото)

Сегодня, 09:31

Певица опубликовала откровенное фото в соцсети

Глюкоза. Фото: Instagram
Глюкоза. Фото: Instagram

Певица Глюкоза поразила поклонников на странице в Instagram смелым фото. Наталья удивила внешним видом.

Артистка позирует в расстегнутой прозрачной блузке и черных брюках. Певица отказалась от бюстгальтера в пользу блестящих наклеек.

"I'm ready to go in 2017", – подписала кадр звезда.

Подписчики раскритиковали Глюкозу за публичное обнажение:  "Ума мало, можно и без трусов", "Она же мать двоих детей, как можно так одеваться", "Это уже на болезнь похоже", "Может, хватит оголяться", "Огого! Натали, да ты бомба", В своем репертуаре", "Пошлость, не ожидала от Наташи", "Это нужно показывать одному, а не всем", прокомментировали пользователи.

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Фото: Instagram 
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Источник:

"Сегодня"

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