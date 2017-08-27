Глюкоза показала Собчак "мастер-класс" откровенного танца под душем

Сегодня, 11:02

Ранее подписчики Ксении Собчак раскритиковали ее эротический танец под струями воды

Глюкоза. Фото: instagram.com/chistyakova_ionova/
Глюкоза. Фото: instagram.com/chistyakova_ionova/

Известная телеведущая Ксения Собчак опубликовала в своем Instagram откровенное видео в купальнике, на котором она изображает эротический танец под душем, – пишет topnews.ru.

"Посвящается всем эротическим видео "под душем" , "на камне","вылезаю из бассейна медленно" "пью воду и обливаюсь" этого лета!!!" – прокомментировала короткий ролик в Instagram Ксения Собчак.

Однако далеко не все подписчики увидели юмор в этом ролике. Многие тут же раскритиковали плохую физическую форму телезвезды, так и не сумевшей до конца восстановиться после родов.

На публикацию Собчак в своем Instagram отреагировала Наталья Чистякова-Ионова, известная как певица Глюкоза. Она разместила ролик, на котором показывает, как нужно эротично принимать душ.

"Дорогая, прости, не смогла удержаться просто...", – написала она, обращаясь к Собчак.

В кадре звезда под романтическую музыку в замедленной съемке певица позирует под струями воды, демонстрируя прекрасную фигуру в купальнике.

Напомним, ранее Ксения Собчак в бикини высмеяла девушек, публикующих сексуальные видео в Instagram.
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