Глюкоза показала Собчак "мастер-класс" откровенного танца под душем

Известная телеведущая Ксения Собчак опубликовала в своем Instagram откровенное видео в купальнике, на котором она изображает эротический танец под душем, – пишет topnews.ru.

"Посвящается всем эротическим видео "под душем" , "на камне","вылезаю из бассейна медленно" "пью воду и обливаюсь" этого лета!!!" – прокомментировала короткий ролик в Instagram Ксения Собчак.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Авг 24 2017 в 4:52 PDT

Однако далеко не все подписчики увидели юмор в этом ролике. Многие тут же раскритиковали плохую физическую форму телезвезды, так и не сумевшей до конца восстановиться после родов.

На публикацию Собчак в своем Instagram отреагировала Наталья Чистякова-Ионова, известная как певица Глюкоза. Она разместила ролик, на котором показывает, как нужно эротично принимать душ.

"Дорогая, прости, не смогла удержаться просто...", – написала она, обращаясь к Собчак.

В кадре звезда под романтическую музыку в замедленной съемке певица позирует под струями воды, демонстрируя прекрасную фигуру в купальнике.

Публикация от ГЛЮКОЗА (@chistyakova_ionova) Авг 25 2017 в 9:42 PDT

Напомним, ранее Ксения Собчак в бикини высмеяла девушек, публикующих сексуальные видео в Instagram.