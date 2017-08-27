Глюкоза показала Собчак "мастер-класс" откровенного танца под душем
Ранее подписчики Ксении Собчак раскритиковали ее эротический танец под струями воды
Известная телеведущая Ксения Собчак опубликовала в своем Instagram откровенное видео в купальнике, на котором она изображает эротический танец под душем, – пишет topnews.ru.
"Посвящается всем эротическим видео "под душем" , "на камне","вылезаю из бассейна медленно" "пью воду и обливаюсь" этого лета!!!" – прокомментировала короткий ролик в Instagram Ксения Собчак.
Однако далеко не все подписчики увидели юмор в этом ролике. Многие тут же раскритиковали плохую физическую форму телезвезды, так и не сумевшей до конца восстановиться после родов.
На публикацию Собчак в своем Instagram отреагировала Наталья Чистякова-Ионова, известная как певица Глюкоза. Она разместила ролик, на котором показывает, как нужно эротично принимать душ.
"Дорогая, прости, не смогла удержаться просто...", – написала она, обращаясь к Собчак.
В кадре звезда под романтическую музыку в замедленной съемке певица позирует под струями воды, демонстрируя прекрасную фигуру в купальнике.
Напомним, ранее Ксения Собчак в бикини высмеяла девушек, публикующих сексуальные видео в Instagram.
Вы сейчас просматриваете новость "Глюкоза показала Собчак "мастер-класс" откровенного танца под душем". Другие Новости про звезд смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии