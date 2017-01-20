Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости культуры Новости про звезд
Глюкоза пришла на день рождения подруги без нижнего белья (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7900/89_main.1484907522.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7900/89_tn.1484907522.jpg Звезды Подписчики раскритиковали артистку за неуместный внешний вид

Глюкоза пришла на день рождения подруги без нижнего белья (фото)

Сегодня, 12:30

Подписчики раскритиковали артистку за неуместный внешний вид

Глюкоза. Фото: Instagram
Глюкоза. Фото: Instagram

Певица Глюкоза удивила выбором наряда для похода в ресторан. Наталья пришла на день рождения подруги в шелковом платье-ночнушке, под которое не стала надевать нижнее белье. На странице в Instagram певица поделилась фото в компании именинницы – гимнастки Светланы Хоркиной.

"В нашей банде сегодня праздник! У нашей Светочки Хоркиной день рождения! Малышка наша, оставайся счастливой, любимой, целеустремленной, неповторимой! Желаю достигнуть свои новые цели и стремления! Поверить не могу, что уже 13 лет такой теплой дружбы и всегда веселые встречи! А ты все та же малышка. Обожаем тебя! С днем рождения!", – подписала кадр звезда.

Подписчики раскритиковали артистку за неуместный внешний вид: "Да...постоянно оголенка", "Без лифчика, в ночнушке", "Какой ужас! Вышла бы в люди вообще голая, может хоть так успокоилась бы", "Позорище", "Ой, одеться забыла", "Все прелести видны", "Без нижнего белья на день рождения, вообще неуместно", "Одевай лифчик, как некультурно", – возмутились пользователи.

1_1762

Фото: Instagram 
праздник, День рождения, глюкоза, певица, внешний вид, подруги, instagram

Вы сейчас просматриваете новость "Глюкоза пришла на день рождения подруги без нижнего белья (фото)". Другие Новости про звезд смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Звезды

Глюкоза. Фото: Instagram

Глюкоза в откровенном купальнике отстаивает свои натуральные формы

Вчера, 15:00

Во время пляжного отдыха Глюкоза демонстрирует подтянутые ягодицы

Звезды

Глюкоза с мужем. Фото: Instagram

Конфуз на пляже: у Глюкозы выпала грудь из купальника

18 Января, 10:01

Певица запечатлена на пляже во время принятия солнечных ванн

Звезды

Кети Топурия. Фото: Instagram

Солистка группы "А-Студио" Кети Топурия следом за Глюкозой примерила "голый" купальник

16 Января, 09:31

Певица поделилась в Instagram смелым снимком из отпуска

Звезды

Глюкоза. Фото: Instagram

Глюкоза устроила фотосессию в "голом" платье-кольчуге на отдыхе во Вьетнаме

13 Января, 11:00

Подписчики в восторге от оригинального и смелого образа певицы

Звезды

Глюкоза. Фото: Instagram

Кардашьян отдыхает: Глюкоза поразила "невидимым" купальником на пляже

12 Января, 10:01

Для принятия солнечных ванн Глюкоза выбрала купальник телесного цвета, который полностью слился с кожей

Звезды

Глюкоза. Фото: Instagram

Глюкоза в мокром купальнике засветила грудь

11 Января, 10:01

Подписчики неоднозначно оценили пикантный снимок звезды

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.