Глюкоза пришла на день рождения подруги без нижнего белья (фото)

Певица Глюкоза удивила выбором наряда для похода в ресторан. Наталья пришла на день рождения подруги в шелковом платье-ночнушке, под которое не стала надевать нижнее белье. На странице в Instagram певица поделилась фото в компании именинницы – гимнастки Светланы Хоркиной.

"В нашей банде сегодня праздник! У нашей Светочки Хоркиной день рождения! Малышка наша, оставайся счастливой, любимой, целеустремленной, неповторимой! Желаю достигнуть свои новые цели и стремления! Поверить не могу, что уже 13 лет такой теплой дружбы и всегда веселые встречи! А ты все та же малышка. Обожаем тебя! С днем рождения!", – подписала кадр звезда.

Подписчики раскритиковали артистку за неуместный внешний вид: "Да...постоянно оголенка", "Без лифчика, в ночнушке", "Какой ужас! Вышла бы в люди вообще голая, может хоть так успокоилась бы", "Позорище", "Ой, одеться забыла", "Все прелести видны", "Без нижнего белья на день рождения, вообще неуместно", "Одевай лифчик, как некультурно", – возмутились пользователи.

Фото: Instagram