Глюкоза в мокром купальнике засветила грудь (фото)
Подписчики неоднозначно оценили пикантный снимок звезды
Певица Глюкоза поделилась с поклонниками на странице в Instagram "горячим" фото. Исполнительница вместе с мужем и друзьями проводит отпуск во Вьетнаме.
Наталья в откровенном купальнике продемонстрировала стройную и подтянутую фигуру на острове Фукуок.
Артистка в белом бикини засветила грудь у бассейна.
Подписчики неоднозначно оценили пикантный снимок: "Ого! Анорексия уже где-то близко", "Молодец Наташа. Шикарное фото", "Даже неприлично", "Очень классно выглядите! Фото отпад просто", "Все время голая", "Уже явно перебор", "Идеальный пример женской красоты", "Озабоченная какая-то, помешанная на сексуальности, – прокомментировали пользователи.
Фото: Instagram
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