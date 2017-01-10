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Глюкоза в мокром купальнике засветила грудь (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7869/76_main.1484063113.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7869/76_tn.1484063113.jpg Звезды Подписчики неоднозначно оценили пикантный снимок звезды

Глюкоза в мокром купальнике засветила грудь (фото)

Сегодня, 10:01

Подписчики неоднозначно оценили пикантный снимок звезды

Глюкоза. Фото: Instagram
Глюкоза. Фото: Instagram

Певица Глюкоза поделилась с поклонниками на странице в Instagram "горячим" фото. Исполнительница вместе с мужем и друзьями проводит отпуск во Вьетнаме.

Наталья в откровенном купальнике продемонстрировала стройную и подтянутую фигуру на острове Фукуок.

Артистка в белом бикини засветила грудь у бассейна.

Подписчики неоднозначно оценили пикантный снимок: "Ого! Анорексия уже где-то близко", "Молодец Наташа. Шикарное фото", "Даже неприлично", "Очень классно выглядите! Фото отпад просто", "Все время голая", "Уже явно перебор", "Идеальный пример женской красоты", "Озабоченная какая-то, помешанная на сексуальности, – прокомментировали пользователи.

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Фото: Instagram
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Источник:

"Сегодня"

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