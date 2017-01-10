Глюкоза в мокром купальнике засветила грудь (фото)

Певица Глюкоза поделилась с поклонниками на странице в Instagram "горячим" фото. Исполнительница вместе с мужем и друзьями проводит отпуск во Вьетнаме.

Наталья в откровенном купальнике продемонстрировала стройную и подтянутую фигуру на острове Фукуок.

Артистка в белом бикини засветила грудь у бассейна.

Подписчики неоднозначно оценили пикантный снимок: "Ого! Анорексия уже где-то близко", "Молодец Наташа. Шикарное фото", "Даже неприлично", "Очень классно выглядите! Фото отпад просто", "Все время голая", "Уже явно перебор", "Идеальный пример женской красоты", "Озабоченная какая-то, помешанная на сексуальности, – прокомментировали пользователи.

Фото: Instagram