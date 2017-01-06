Глюкоза в оригинальном купальнике поразила фигурой (фото)

На одном из снимков певица позирует в компании друзей

Певица Глюкоза поделилась с поклонниками на странице в Instagram "горячим" фото. Исполнительница вместе с мужем и друзьями проводит отпуск во Вьетнаме.

На пляже Наталья в оригинальном купальнике от Natallia Yakimchyk продемонстрировала стройную и подтянутую фигуру.

Смелое бикини удивило подписчиков: "Купальник классный, визуально вытягивает фигуру", "Плавки смешные", "Красивая, но купальник неудачно подобран", "Это же, как надо было трусы натянуть", – прокомментировали пользователи.

На одном из снимков Глюкоза позирует в компании друзей – Марюса Вайсберга, Натальи Бардо, Александра Реввы, Павла Деревянко и других.

Фото: Instagram

Фото: Instagram