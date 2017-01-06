Глюкоза в оригинальном купальнике поразила фигурой (фото)
На одном из снимков певица позирует в компании друзей
Певица Глюкоза поделилась с поклонниками на странице в Instagram "горячим" фото. Исполнительница вместе с мужем и друзьями проводит отпуск во Вьетнаме.
На пляже Наталья в оригинальном купальнике от Natallia Yakimchyk продемонстрировала стройную и подтянутую фигуру.
Смелое бикини удивило подписчиков: "Купальник классный, визуально вытягивает фигуру", "Плавки смешные", "Красивая, но купальник неудачно подобран", "Это же, как надо было трусы натянуть", – прокомментировали пользователи.
На одном из снимков Глюкоза позирует в компании друзей – Марюса Вайсберга, Натальи Бардо, Александра Реввы, Павла Деревянко и других.
Фото: Instagram
Фото: Instagram
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