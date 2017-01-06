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Глюкоза в оригинальном купальнике поразила фигурой (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7859/76_main.1483698628.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7859/76_tn.1483698628.jpg Звезды На одном из снимков певица позирует в компании друзей

Глюкоза в оригинальном купальнике поразила фигурой (фото)

Сегодня, 13:30

На одном из снимков певица позирует в компании друзей

Глюкоза. Фото: Instagram
Глюкоза. Фото: Instagram

Певица Глюкоза поделилась с поклонниками на странице в Instagram "горячим" фото. Исполнительница вместе с мужем и друзьями проводит отпуск во Вьетнаме.

На пляже Наталья в оригинальном купальнике от Natallia Yakimchyk продемонстрировала стройную и подтянутую фигуру.

Смелое бикини удивило подписчиков: "Купальник классный, визуально вытягивает фигуру", "Плавки смешные", "Красивая, но купальник неудачно подобран", "Это же, как надо было трусы натянуть", – прокомментировали пользователи.

На одном из снимков Глюкоза позирует в компании друзей – Марюса Вайсберга, Натальи Бардо, Александра Реввы, Павла Деревянко и других.

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Фото: Instagram 

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Фото: Instagram 

Good morning from my paradise ️ #vacation #boomerang #glukoza #vietnam @natayakim

Видео опубликовано Глюк'oZa (Наталья Ионова) (@chistyakova_ionova)

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Источник:

"Сегодня"

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