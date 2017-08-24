Глюкоза в откровенном купальнике блеснула обнаженной грудью

Сегодня, 15:30

На отдыхе в Испании артистка продемонстрировала все достоинства своей фигуры

Глюкоза на отдыхе. Фото: Instagram
Глюкоза на отдыхе. Фото: Instagram

Певица Глюкоза поделилась с поклонниками на странице в Instagram сексуальным фото. На отдыхе в Испании артистка продемонстрировала все достоинства своей фигуры.

Певица проводит летний отпуск в городе Марбелья на курорте Коста-дель-Соль.

На снимке в соцсети Глюкоза предстала в модном слитном купальнике среди экзотических растений. Наталья засветила упругую грудь.

"Похожа на Амазонку", "Вы безумно красивая", "Какая фигура! Это после двоих-то детей! Браво", "Клеопатра джунглей", "Как всегда на высоте", "Купальник шикарный", "Столько сексуальности в этой девушке", "Это нереально красиво", – комментируют пользователи.

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Фото: Instagram   

Напомним, Глюкоза призналась, что не ест мясо.
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Источник:

"Сегодня"

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