Глюкоза в откровенном купальнике отстаивает свои натуральные формы (фото)

Певица Наталья Чистякова-Ионова порадовала поклонников на странице в Instagram соблазнительными фото с путешествия во Вьетнаме.

Во время пляжного отдыха Глюкоза демонстрирует подтянутые ягодицы.

Некоторые подписчики звезды сомневаются в натуральности ее форм и решили, что она прибегает к помощи ретуши.

Чтобы развеять слухи, певица опубликовала очередной снимок в откровенном купальнике. "Не дает вам моя "опа" покоя. Как бы кому-то ни хотелось, но она настоящая", – подписала кадр Наталья.

Фото: Instagram

#опа #опа #опа #опапа #фотошопработает Видео опубликовано Глюк'oZa (Наталья Ионова) (@chistyakova_ionova) Янв 13 2017 в 8:50 PST

Фото: Instagram