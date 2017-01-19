Глюкоза в откровенном купальнике отстаивает свои натуральные формы (фото)
Во время пляжного отдыха Глюкоза демонстрирует подтянутые ягодицы
Певица Наталья Чистякова-Ионова порадовала поклонников на странице в Instagram соблазнительными фото с путешествия во Вьетнаме.
Во время пляжного отдыха Глюкоза демонстрирует подтянутые ягодицы.
Некоторые подписчики звезды сомневаются в натуральности ее форм и решили, что она прибегает к помощи ретуши.
Чтобы развеять слухи, певица опубликовала очередной снимок в откровенном купальнике. "Не дает вам моя "опа" покоя. Как бы кому-то ни хотелось, но она настоящая", – подписала кадр Наталья.
Фото: Instagram
Фото: Instagram
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