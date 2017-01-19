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Глюкоза в откровенном купальнике отстаивает свои натуральные формы (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7897/88_main.1484828736.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7897/88_tn.1484828736.jpg Звезды Во время пляжного отдыха Глюкоза демонстрирует подтянутые ягодицы

Глюкоза в откровенном купальнике отстаивает свои натуральные формы (фото)

Сегодня, 15:00

Во время пляжного отдыха Глюкоза демонстрирует подтянутые ягодицы

Глюкоза. Фото: Instagram
Глюкоза. Фото: Instagram

Певица Наталья Чистякова-Ионова порадовала поклонников на странице в Instagram соблазнительными фото с путешествия во Вьетнаме.

Во время пляжного отдыха Глюкоза демонстрирует подтянутые ягодицы.

Некоторые подписчики звезды сомневаются в натуральности ее форм и решили, что она прибегает к помощи ретуши.

Чтобы развеять слухи, певица опубликовала очередной снимок в откровенном купальнике. "Не дает вам моя "опа" покоя. Как бы кому-то ни хотелось, но она настоящая", – подписала кадр Наталья.

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Фото: Instagram 

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Видео опубликовано Глюк'oZa (Наталья Ионова) (@chistyakova_ionova)

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Фото: Instagram 
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Источник:

"Сегодня"

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