Глюкозу раскритиковали за неудачный наряд с пайетками (фото)

Сегодня, 07:45

На прогулку по городу Ионова надела светлые брюки, кроссовки и объемную куртку

Наталья Ионова. Фото: instagram.com/chistyakova_ionova
Наталья Ионова. Фото: instagram.com/chistyakova_ionova

Певицу Наталью Ионову часто обвиняют в вульгарности — звезда любит подчеркивать свою сексуальность откровенными нарядами.

Однако для путешествия по Санта-Монике Наталья предпочла более скромные и удобные вещи. Так, на прогулку по городу Ионова надела светлые брюки, кроссовки и объемную куртку с пайетками.

К сожалению, и на этот раз певице не удалось угодить критикам. По их мнению, Наталья подобрала неправильную верхнюю одежду, которая "укоротила" ей ноги. Некоторым образ звезды и вовсе показался смешным, – передает cosmo.ru.

"Робот Вертер) я не в обиду. Просто немного напомнил ваш образ этого персонажа)", "Гостья из будущего)", "Ну не знаю, что-то не то. То ли ноги режет, какие то короткие, то ли на эстраде прям перебор с этими худи, но на девочках с ростом хорошо сидит, а на вас, ну честно, не в обиду, прям совсем не Айс", — прокомментировали поклонники образ Ионовой
глюкоза, Ионова

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