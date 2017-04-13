Глюкозу в откровенном купальнике раскритиковали за неудачное фото

Певица Глюкоза поделилась с поклонниками на странице в Instagram соблазнительным фото. Артистка сообщила, что украсила обложку нового выпуска журнала Cosmopolitan.

В откровенном черном купальнике со шнуровкой Наталья продемонстрировала подтянутую фигуру.

"Мое лето можно считать открытым! Пожалуй, я крутая сыроежка", – поделилась звезда.

Напомним, певица призналась, что уже несколько месяцев не ест мясо. Наталья употребляет безлактозные молочные продукты и безглютеновые хлебобулочные изделия.

Подписчики отметили, что на снимке Глюкоза выглядит старше своих лет: "Да, состарили Вас тут, Вы на самом деле свежее гораздо", "Фото действительно не очень удачное, а вот фигура супер", "Фигура супер! Но фото сделали неудачное – по лицу", "Красота неописуемая, но обложка неудачно вышла", "Обложка неудачная, состарила сильно", "Затемнили лицо или переборщили с макияжем", "Старая какая-то", - комментируют пользователи.

Фото: Instagram