Голая модель в необычных позах доказывает пользу йоги (фото)

27-летняя модель, которая скрывается под ником Nude Yoga Girl, уже несколько лет является самым популярным йогом Instagram. Как признается поклонница йоги, она постоянно пользуется фотошопом, зарисовывая свои соски и другие интимные места, чтобы ее аккаунт не попал под запрет, – пишет Depo.ua.

Интересно, что модель не стесняется позировать обнаженной для 530 тысяч фолловеров, а вот свое имя, родную страну и лицо искусно скрывает.

Фото опубликовано Nude Yoga Girl (@nude_yogagirl) Дек 16 2016 в 8:52 PST

В немногих интервью Nude Yoga Girl отмечает, что не так давно начала практиковать йогу. За несколько лет она стала настоящим мастером этой философии и осознала тот факт, что только без одежды она сможет полностью расслабиться и воссоединиться с природой.

У модели есть ученики, вместе с которыми она занимается "голой" йогой. Интересно, что в США это течение приобрело большую популярность именно из-за аспекта пользы для тела и души. Ведь в современном мире из-за быстрого темпа человек почти не находится на свежем воздухе без синтетической одежды, которая не дает коже дышать, а по некоторым представлениям даже отбирает энергию.