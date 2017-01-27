Голая модель в необычных позах доказывает пользу йоги (фото)

Сегодня, 05:00

Nude Yoga Girl уже несколько лет является самым популярным йогом Instagram

27-летняя модель, которая скрывается под ником Nude Yoga Girl, уже несколько лет является самым популярным йогом Instagram. Как признается поклонница йоги, она постоянно пользуется фотошопом, зарисовывая свои соски и другие интимные места, чтобы ее аккаунт не попал под запрет, – пишет Depo.ua.

Интересно, что модель не стесняется позировать обнаженной для 530 тысяч фолловеров, а вот свое имя, родную страну и лицо искусно скрывает.  

В немногих интервью Nude Yoga Girl отмечает, что не так давно начала практиковать йогу. За несколько лет она стала настоящим мастером этой философии и осознала тот факт, что только без одежды она сможет полностью расслабиться и воссоединиться с природой.

У модели есть ученики, вместе с которыми она занимается "голой" йогой. Интересно, что в США это течение приобрело большую популярность именно из-за аспекта пользы для тела и души. Ведь в современном мире из-за быстрого темпа человек почти не находится на свежем воздухе без синтетической одежды, которая не дает коже дышать, а по некоторым представлениям даже отбирает энергию.
тело, йога, модель, голая, соски

Вы сейчас просматриваете новость "Голая модель в необычных позах доказывает пользу йоги (фото)". Другие Новости про звезд смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Звезды

Абелла Андерсон – горячая звезда порнофильмов

Вчера, 22:38

Латиноамериканка снялась не в одном десятке фильмов эротического содержания

Звезды

Девушка не собирается становится моделью. Фото: instagram.com/space_witch666

24-летняя дочь Курта Кобейна и Кортни Лав стала моделью

Вчера, 15:39

Фрэнсис Бин Кобейн стала лицом весенне-летней кампании Marc Jacobs

Звезды

Эшли трудится над своими формами. Кадр из видео

Сексуальная Эшли Грэм похвасталась пышными формами в бикини

25 Января, 07:36

Модель понравилась своим поклонникам и получила меньше чем за сутки более 145 тысяч лайков под фото

Звезды

Известная фитнес-модель похвасталась упругим телом

24 Января, 22:05

Пейдж Хэтэуэй мотивирует поклонников на занятия спортом, демонстрируя сильные ноги и рельефный пресс

Звезды

Модель любит пикантные наряды. Фото: AFP

20-летняя модель пришла на бал в прозрачном платье без лифчика

24 Января, 14:09

Компанию ей составила подруга и коллега Кендалл Дженнер, которая также известна своей любовью к прозрачным нарядам

Мода

Модель уже сотрудничала с американским брендом. Фото: instagram.com/gigihadid

21-летняя модель Джиджи Хадид создаст коллекцию одежды для Tommy Hilfiger

23 Января, 11:38

В коллекцию войдут купальники, вещи из денима, худи и футболки с оптимистичными надписями, юбки и платья

Звезды

Кендалл Дженнер. Фото: AFP

Кендалл Дженнер гуляет по Парижу в прозрачной блузке без нижнего белья

23 Января, 11:30

Пикантным кадром Кендалл поделилась на странице в Instagram

Звезды

Польская модель обнажилась для украинского Vogue

22 Января, 06:08

Аня Рубик значится в списках самых высокооплачиваемых моделей мира

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования