Грудь двойника Мэрилин Монро выскочила из топа во время катания на аттракционе

Сегодня, 04:44

Кортни Стодден решила весело провести время в компании своих друзей


Грудь Кортни Стодден выскочила из топа во время катания на аттракционе. Фото: thefappeningblog.com

Грудь Кортни Стодден выскочила из топа во время катания на аттракционе. Фото: thefappeningblog.com

Грудь Кортни Стодден выскочила из топа во время катания на аттракционе. Фото: thefappeningblog.com

Грудь Кортни Стодден выскочила из топа во время катания на аттракционе. Фото: thefappeningblog.com

Грудь Кортни Стодден выскочила из топа во время катания на аттракционе. Фото: thefappeningblog.com

Грудь Кортни Стодден выскочила из топа во время катания на аттракционе. Фото: thefappeningblog.com

Грудь Кортни Стодден выскочила из топа во время катания на аттракционе. Фото: thefappeningblog.com

Грудь Кортни Стодден выскочила из топа во время катания на аттракционе. Фото: thefappeningblog.com

Грудь Кортни Стодден выскочила из топа во время катания на аттракционе. Фото: thefappeningblog.com

Грудь Кортни Стодден выскочила из топа во время катания на аттракционе. Фото: thefappeningblog.com

Грудь Кортни Стодден выскочила из топа во время катания на аттракционе. Фото: thefappeningblog.com

Грудь 5-ого размера 22-летней британской модели Кортни Стодден, которая является двойником Мэрилин Монро, не выдержала сопротивления ветра и выскочил из тесного топа, – передает thefappeningblog.

А все началось с того, что Кортни решила весело провести время в компании своих друзей. Самым лучшим решением для такой тусовки стали покатушки на Американских горках.

Девушка стала известной благодаря тому, что в 16 лет вышла замуж за 51-летнего актера Дага Хатчисона ("Зеленая Миля"), а также благодаря куче пластических операций – она поменяла форму носа, губ, глаз, подкачала грудь и убрала лишний жир с ног – и теперь выглядит намного старше.

Девушка стремится быть похожей на своего кумира — секс-символа Мэрилин Монро, и старательно копирует ее манеры.

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Напомним, двойник Мэрлин Морно похвасталась шикарными формами.
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