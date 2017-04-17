Грудь двойника Мэрилин Монро выскочила из топа во время катания на аттракционе

Кортни Стодден решила весело провести время в компании своих друзей

Грудь 5-ого размера 22-летней британской модели Кортни Стодден, которая является двойником Мэрилин Монро, не выдержала сопротивления ветра и выскочил из тесного топа, – передает thefappeningblog.

А все началось с того, что Кортни решила весело провести время в компании своих друзей. Самым лучшим решением для такой тусовки стали покатушки на Американских горках.

Девушка стала известной благодаря тому, что в 16 лет вышла замуж за 51-летнего актера Дага Хатчисона ("Зеленая Миля"), а также благодаря куче пластических операций – она поменяла форму носа, губ, глаз, подкачала грудь и убрала лишний жир с ног – и теперь выглядит намного старше.

Девушка стремится быть похожей на своего кумира — секс-символа Мэрилин Монро, и старательно копирует ее манеры.

Напомним, двойник Мэрлин Морно похвасталась шикарными формами.