"Грудь уже не та": Веру Брежневу раскритиковали за выбор купальника (фото)

Сегодня, 09:01

Исполнительница опубликовала снимок в "золотом" бикини и такого же цвета очках

Вера Брежнева. Фото: Instagram
Вера Брежнева. Фото: Instagram

Певица Вера Брежнева поделилась с поклонниками на странице в Instagram соблазнительным фото со своего отдыха на острове Пхукет.

Брежнева отметила последний день отпуска в откровенном купальнике. Исполнительница опубликовала снимок в "золотом" бикини и такого же цвета очках. "Финальный день отпуска дороже золота",– подписала смелый кадр Вера.

В Таиланде певица продемонстрировала стройное и подтянутое тело.

Подписчики раскритиковали Брежневу за выбор купальника: "Купальник ужас", "Ужас какой, надели бы лучше другой купальник, вид ужасный", "Грудь спала, перебор", "Грудь уже не та", "Купальник подводит", "Немного неприлично", "Что-то с купальником не то", "Все висит у Веры" – прокомментировали пользователи.

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Фото: Instagram 
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"Сегодня"

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