Группа "Агонь" в честь своего дня рождения представила мультяшный клип (видео)

Сегодня группе "Агонь" исполняется год. Ребята решили сделать подарок своим слушателям – анимационное видео на песню "Супергерой", которая вошла в альбом "Я буду любить тебя". Идея принадлежит продюсеру группы Юрию Федорову, а ее исполнение – известному киевскому художнику Гоше Винокурову.

"Супергерой" рассказывает о битве добра со злом в постапокалиптическом мире, где по сюжету главные герои - группа "Агонь" сражается со страшным босом Грибом и спасают прекрасную принцессу.

"Мы всегда готовы прилететь туда, где наша помощь нужна больше всего. Ни одна принцесса не останется в руках злых гениев, в тисках хандры, апатии, печали и депрессии. АГОНЬ заставит тебя танцевать! Знайте, мы не подведем, мы всегда с вами, наши дорогие слушатели, и никакие препятствия не могут помешать нашим отношениям", – отметили участники.