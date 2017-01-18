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Группа "Агонь" в честь своего дня рождения представила мультяшный клип (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7894/56_main.1484746383.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7894/56_tn.1484746383.jpg Звезды "Супергерой" рассказывает о битве добра со злом в постапокалиптическом мире

Группа "Агонь" в честь своего дня рождения представила мультяшный клип (видео)

Сегодня, 18:00

"Супергерой" рассказывает о битве добра со злом в постапокалиптическом мире

Группа сняла анимационное видео
Группа сняла анимационное видео

Сегодня группе "Агонь" исполняется год. Ребята решили сделать подарок  своим слушателям – анимационное видео на песню "Супергерой", которая вошла в альбом "Я буду любить тебя". Идея принадлежит продюсеру группы Юрию Федорову, а ее исполнение – известному киевскому художнику Гоше Винокурову.

"Супергерой" рассказывает о битве добра со злом в постапокалиптическом мире, где по сюжету главные герои -  группа "Агонь" сражается со страшным босом Грибом и спасают прекрасную принцессу.

"Мы всегда готовы прилететь туда, где наша помощь нужна больше всего. Ни одна принцесса не останется в руках злых гениев, в тисках хандры, апатии, печали и депрессии. АГОНЬ заставит тебя танцевать! Знайте, мы не подведем, мы всегда с вами, наши дорогие слушатели, и никакие препятствия не могут помешать нашим отношениям", – отметили участники.
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Источник:

"Сегодня"

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