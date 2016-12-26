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Хакеры "похоронили" Бритни Спирс http://www.segodnya.ua/img/article/7832/94_main.1482771318.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7832/94_tn.1482771318.jpg Звезды О смерти звезды официально опровергла пресс-секретарь певицы

Хакеры "похоронили" Бритни Спирс

Сегодня, 18:58

О смерти звезды официально опровергла пресс-секретарь певицы

Бритни Спирс. Фото: pinterest.com
Бритни Спирс. Фото: pinterest.com

В официальном Твиттере компании Sony Music опубликовали информацию о смерти популярной американской певицы Бритни Спирс.

"Покойся с миром Бритни", — такая надпись появилась в микроблоге фирмы.

Вскоре этот твит был удален, представители Sony объявили, что их взломали, сообщает Metro.

Сотрудники Sony Music считают, что их Твиттер стал жертвой хакерской атаки. Интересно, что вслед за Sony о смерти Спирс написал в своем микроблоге нобелевский лауреат Боб Дилан, однако и с его странице это сообщение также вскоре пропало.

Позже сообщения о смерти звезды официально опровергла пресс-секретарь певицы.

"Бритни Спирс жива и здорова", – написала Энн Клер Стэплтон.
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Источник:

Вести.Ru

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