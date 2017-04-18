Халат и уличная элегантность: MONATIK предстал в новом образе

Сегодня, 16:00

Теперь визитной карточкой артиста станет не только головной убор

MONATIK. Фото: Facebook
MONATIK. Фото: Facebook

Мультиартист MONATIK стал специальным гостем полуфинала проекта "Голос країни-7". Первые биты нового трека "Упали в любовь и ударились в танцы" заставили тренеров и весь зал, вскочить с мест.

Эффектное выступление оценил Потап. Тренер шоу после выступления MONATIK встал на колени. А его коллеги – Тина Кароль, Сергей Бабкин и Джамала – и вовсе протанцевали все выступление.

На сцене MONATIK появился в новом образе. Теперь визитной карточкой артиста станет не только головной убор, но и халат от модного бельгийского бренда Haider Ackermann. Свой стиль MONATIK называет "уличная элегантность", близкая артисту по духу.

Напомним, что в конце апреля выходит новый видеоклип MONATIK на песню "Упали в любовь и ударились в танцы" (УВЛИУВТ).

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Фото: пресс-служба 1+1
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"Сегодня"

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