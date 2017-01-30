Хайди Клум забыла застегнуть блузку на вечеринке (фото)
43-летняя Хайди выбрала для выхода в свет черный брючный костюм
В Лос-Анджелесе в отеле Sunset Tower Hotel состоялась вечеринка журнала Harper's Bazaar, на которой был представлен составленный изданием в рамках празднования своего 150-летия список "150 самых модных женщин".
Гостями мероприятия стали Кендалл Дженнер, Миранда Керр, Деми Мур, Кейт Аптон, Хилари Дафф и другие знаменитости.
Немецкая супермодель и ведущая Хайди Клум удивила смелым образом.
43-летняя Хайди выбрала для выхода в свет черный брючный костюм. Клум продемонстрировала обнаженную грудь, "забыв" застегнуть белую блузку.
Свой сексуальный образ мама четверых детей дополнила объемными локонами и красной помадой.
Фото: AFP
Фото: AFP
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