Хайди Клум забыла застегнуть блузку на вечеринке (фото)

В Лос-Анджелесе в отеле Sunset Tower Hotel состоялась вечеринка журнала Harper's Bazaar, на которой был представлен составленный изданием в рамках празднования своего 150-летия список "150 самых модных женщин".

Гостями мероприятия стали Кендалл Дженнер, Миранда Керр, Деми Мур, Кейт Аптон, Хилари Дафф и другие знаменитости.

Немецкая супермодель и ведущая Хайди Клум удивила смелым образом.

43-летняя Хайди выбрала для выхода в свет черный брючный костюм. Клум продемонстрировала обнаженную грудь, "забыв" застегнуть белую блузку.

Свой сексуальный образ мама четверых детей дополнила объемными локонами и красной помадой.

Фото: AFP

Фото: AFP