Хилари Дафф появилась на публике в оригинальном мини за 4700 долларов Сегодня, 13:30 Просмотров: ...

29-летняя звезда была замечена на съемочной площадке в ярком наряде

Хилари Дафф. Фото: AFP

Актриса Хилари Дафф продемонстрировала яркий образ на съемках в Нью-Йорке. 29-летняя звезда была замечена на съемочной площадке четвертого сезона телевизионного сериала "Молодая" в оригинальном шелковом наряде от Gucci. Дафф предстала в розовом мини-платье с оборками из коллекции весна-лето 2017. Стоимость творения дизайнера Алессандро Микеле составляет 4700 долларов (около 126 тысяч гривен). Фото: REX