Хилари Дафф появилась на публике в оригинальном мини за 4700 долларов

Сегодня, 13:30

29-летняя звезда была замечена на съемочной площадке в ярком наряде

Хилари Дафф. Фото: AFP
Хилари Дафф. Фото: AFP

Актриса Хилари Дафф продемонстрировала яркий образ на съемках в Нью-Йорке.

29-летняя звезда была замечена на съемочной площадке четвертого сезона телевизионного сериала "Молодая" в оригинальном шелковом наряде от Gucci.

Дафф предстала в розовом мини-платье с оборками из коллекции весна-лето 2017.

Стоимость творения дизайнера Алессандро Микеле составляет 4700 долларов (около 126 тысяч гривен).

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Фото: REX

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Источник:

"Сегодня"

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