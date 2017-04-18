Хилари Дафф появилась на публике в оригинальном мини за 4700 долларов
29-летняя звезда была замечена на съемочной площадке в ярком наряде
Актриса Хилари Дафф продемонстрировала яркий образ на съемках в Нью-Йорке.
29-летняя звезда была замечена на съемочной площадке четвертого сезона телевизионного сериала "Молодая" в оригинальном шелковом наряде от Gucci.
Дафф предстала в розовом мини-платье с оборками из коллекции весна-лето 2017.
Стоимость творения дизайнера Алессандро Микеле составляет 4700 долларов (около 126 тысяч гривен).
Фото: REX
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