Иэн МакКеллен объяснил свой отказ от роли Дамблдора в "Гарри Поттере"

Сегодня, 02:26

Актер рассказал, по какой причине его сотрудничество с создателями "поттерианы" не состоялось

Иэн МакКеллен. Фото: REX
Иэн МакКеллен. Фото: REX

У Иэна МакКеллена, исполнившего роль волшебника Гендальфа в трилогиях "Властелин колец" и "Хоббит", был шанс сыграть и другого известного чародея, руководителя школы Хогвартс Альбуса Дамблдора. Актер рассказал в программе телеканала ВВС, по какой причине его сотрудничество с создателями "поттерианы" не состоялось.

Ведущий напомнил МакКеллену, что первый исполнитель роли Дамблдора Ричард Харрис однажды охарактеризовал его как "технически безупречного, но бесстрастного актера".

"Ну, это какой-то нонсенс, – отреагировал МакКеллен. – Когда он умер, мне позвонили и спросили: не заинтересован ли я в участии в "Гарри Поттере", правда, не уточнили, о какой именно роли идет речь. Я, конечно, догадался, но не принял предложение. Ведь я не мог унаследовать роль актера, который, как я знал, не был в восторге от меня".

По словам МакКеллена, иногда, когда он видит афиши, на которых в образе Дамблдора запечатлен актер Майкл Гэмбон, сыгравший в итоге роль наставника Гарри Поттера, "он буквально видит себя в этой роли".

Напомним, что студия Warner Bros. намерена развивать свою самую успешную франшизу, и вероятнее всего, в обозримом будущем зрителям вновь предстоит встретиться с Альбусом Дамблдором.
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kinonews.ru

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