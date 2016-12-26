Ирина Билык и Наталья Могилевская повторили свой скандальный поцелуй (фото)

На съемках шоу "СуперИнтуиция" две звезды украинской эстрады сначала спели дуэтом, а потом поцеловались в губы

В апреле прошлого года у Ирины Билык был большой сольный концерт. И одним из номеров стал дуэт с Натальей Могилевской на песню "Одинокая". Во время выступления певицы изображали двух королев – черную и белую – а в конце номера поцеловались. Фото поцелуя тут же разлетелось по интернету.

А на съемках "СуперИнтуиции" Наталья Могилевская и Ирина Билык повторили знаменитый поцелуй! А началось все с Сергея Притулы. В перерыве между отгадыванием незнакомцев ведущий затянул песню Билык: "Дуже-е-е сумно і темно-о-о без тебе-е-е", – начал Притула.

Песню тут же подхватили Ирина и Наталья. "Мы пели "Одинокую" вместе на моем концерте", – рассказала Ирина Билык.

"Точно! А теперь давай наш знаменитый поцелуй", – продолжила Наталья Могилевская. Певицы поцеловались, а Сергей Притула тут же пошутил. "Чекайте, ви співаєте: "одинокая, як я". Це що, означає, що в нас на шоу зустрілися два "одиночества"".

Фото: пресс-служба