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Ирина Билык покаялась в школьных грехах http://www.segodnya.ua/img/article/7835/87_main.1482848394.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7835/87_tn.1482848394.jpg Звезды В детстве артистка приходила в библиотеки совсем не для того, чтобы почитать интересную книгу

Ирина Билык покаялась в школьных грехах

Вчера, 19:04

В детстве артистка приходила в библиотеки совсем не для того, чтобы почитать интересную книгу

Ирина Билык. Фото: Новый канал
Ирина Билык. Фото: Новый канал

На съемках "СуперИнтуиции" (Новый канал) Ирина Билык вспомнила о своей школьной любви к библиотекам.

Как выяснилось, в детстве артистка приходила в библиотеку совсем не для того, чтобы почитать интересную книгу.

"Когда-то давно я ходила туда, чтобы воровать фотографии любимых артистов! – призналась Ирина Билык. – Я садилась, открывала журнал "Кино", делала вид, что читаю, а сама тоненьким лезвием вырезала фотки Александра Абдулова, Михаила Боярского. У меня дома все стены были обклеены снимками актеров и певцов. Помню, я ужасно переживала, что кто-нибудь из библиотеки придет ко мне домой, увидит эту стенку и поймет, что все эти дыры в журналах появляются благодаря мне".
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Источники:

"Сегодня", Новый Канал

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