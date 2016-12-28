Ирина Билык покаялась в школьных грехах

В детстве артистка приходила в библиотеки совсем не для того, чтобы почитать интересную книгу

На съемках "СуперИнтуиции" (Новый канал) Ирина Билык вспомнила о своей школьной любви к библиотекам.

Как выяснилось, в детстве артистка приходила в библиотеку совсем не для того, чтобы почитать интересную книгу.

"Когда-то давно я ходила туда, чтобы воровать фотографии любимых артистов! – призналась Ирина Билык. – Я садилась, открывала журнал "Кино", делала вид, что читаю, а сама тоненьким лезвием вырезала фотки Александра Абдулова, Михаила Боярского. У меня дома все стены были обклеены снимками актеров и певцов. Помню, я ужасно переживала, что кто-нибудь из библиотеки придет ко мне домой, увидит эту стенку и поймет, что все эти дыры в журналах появляются благодаря мне".