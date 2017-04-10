Ирина Шейк и Брэдли Купер стали родителями

Вчера, 10:30

Радостное событие, как сообщает издание TMZ, случилось еще две недели назад

Ирина Шейк. Фото: AFP
Ирина Шейк. Фото: AFP

У 31-летней Ирины Шейк и 42-летнего Брэдли Купера родился первенец. Радостное событие, как сообщает издание TMZ, случилось еще две недели назад.

Больше никаких подробностей пока нет: неизвестен ни пол ребенка, ни имя, ни точная дата рождения. К слову, сами знаменитости, если верить прессе, узнали пол ребенка только при родах.

Напомним, что роман между Ириной Шейк и Брэдли Купером завязался весной 2015 года. В конце ноября прошлого года стало известно о беременности модели: тогда она впервые появилась на ежегодном шоу Victoria's Secret, где и продемонстрировала округлившийся живот.
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