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Ирина Шейк сообщила дату своей свадьбы http://www.segodnya.ua/img/article/7853/28_main.1483443663.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7853/28_tn.1483443663.jpg Звезды Модель готовится впервые стать мамой

Ирина Шейк сообщила дату своей свадьбы

Сегодня, 16:00

Модель готовится впервые стать мамой

Ирина Шейк. Фото: AFP
Ирина Шейк. Фото: AFP

Ирина Шейк и Брэдли Купер, которые через несколько месяцев станут родителями, рассекретили дату своей свадьбы. Стало известно, что знаменитости узаконят свои отношения в конце августа 2017 года. Об этом сообщила сама манекенщица в интервью одному из заокеанских СМИ.

Новость о помолвке Ирины распространилась после того, как папарацци засняли модель на улицах Лос-Анджелеса с кольцом на безымянном пальце. Эффектная драгоценность произвела сильное впечатление, и ее уже успели сравнить с кольцом принцессы Дианы, которое спустя много лет принц Уильям преподнес в знак помолвки Кейт Миддлтон. Правда, в отличие от драгоценности, что носит на пальце супруга наследника престола, кольцо Ирины украшено крупным овальным изумрудом в окружении бриллиантов. В то время как в центре кольца Кейт красуется сапфир.
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