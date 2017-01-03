Ирина Шейк сообщила дату своей свадьбы

Ирина Шейк и Брэдли Купер, которые через несколько месяцев станут родителями, рассекретили дату своей свадьбы. Стало известно, что знаменитости узаконят свои отношения в конце августа 2017 года. Об этом сообщила сама манекенщица в интервью одному из заокеанских СМИ.

Новость о помолвке Ирины распространилась после того, как папарацци засняли модель на улицах Лос-Анджелеса с кольцом на безымянном пальце. Эффектная драгоценность произвела сильное впечатление, и ее уже успели сравнить с кольцом принцессы Дианы, которое спустя много лет принц Уильям преподнес в знак помолвки Кейт Миддлтон. Правда, в отличие от драгоценности, что носит на пальце супруга наследника престола, кольцо Ирины украшено крупным овальным изумрудом в окружении бриллиантов. В то время как в центре кольца Кейт красуется сапфир.