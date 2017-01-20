Исполнительницу "Ламбады" жестоко убили из мести (видео)

В Бразилии жестоко убили легендарную исполнительницу знаменитой "Ламбады".

Певицу Лоалву Браз нашли сожженной в собственной машине. Подозреваемого уже задержали. Это бывший работник отеля, которым владела 63-летняя женщина. Мужчина во всем сознался.

По его словам, он отомстил за свое увольнение.

С двумя друзьями он сначала ограбил и поджег отель, где жила певица. Бежали на ее машине, забрав женщину с собой. А когда по дороге машина сломалась – просто сожгли ее вместе с владелицей.

Певица прославилась в конце 80-х благодаря песне "Ламбада" – тогда только официально миром разошлись пять миллионов копий песни.

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