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Исполнительницу "Ламбады" жестоко убили из мести (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7901/57_main.1484913870.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7901/57_tn.1484913870.jpg Звезды Обгоревшее тело Лоалвы Браз обнаружили в собственной машине

Исполнительницу "Ламбады" жестоко убили из мести (видео)

События на ТК Украина

Сегодня, 19:24

Обгоревшее тело Лоалвы Браз обнаружили в собственной машине


 В Бразилии жестоко убили легендарную исполнительницу знаменитой "Ламбады".

Певицу Лоалву Браз нашли сожженной в собственной машине. Подозреваемого уже задержали. Это бывший работник отеля, которым владела 63-летняя женщина. Мужчина во всем сознался.

По его словам, он отомстил за свое увольнение.

С двумя друзьями он сначала ограбил и поджег отель, где жила певица. Бежали на ее машине, забрав женщину с собой. А когда по дороге машина сломалась – просто сожгли ее вместе с владелицей.

Певица прославилась в конце 80-х благодаря песне "Ламбада" – тогда только официально миром разошлись пять миллионов копий песни.

Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События" на канале "Украина".
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Программа "События"

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