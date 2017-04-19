Иван Дорн сбрил бороду в прямом эфире

Сегодня, 16:39

Как рассказал певец, свою бороду он отращивал восемь месяцев


Украинский певец Иван Дорн, который недавно выпустил новый альбом, сбрил свою пышную бороду в прямом эфире.

Видеоролик своего эксперимента он опубликовал на Youtube.

Как рассказал певец, свою бороду он отращивал восемь месяцев. Правда признался, что несколько раз подкорачивал ее.

Ранее публично он дал слово, что сбреет бороду после того, как выпустит новый альбом. Таким образом он сдержал свое слово, а видеоролик посмотрели уже более 65 тысяч раз.
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"Сегодня"

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