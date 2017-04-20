Ivan Navi представил современную версию песни Софии Ротару
Певец презентовал новое звучание украинского хита "Край"
Ivan NAVI презентовал современную версию песни Николая Мозгового и Софии Ротару – "Край". Оригинал трека был записан еще в 1979 году.
Ivan NAVI впервые исполнил кавер на композицию на концерте памяти Николая Мозгового осенью прошлого года.
Особенностью музыкального релиза песни "Край" именно в исполнении Ivan NAVI есть то, что в треке звучит автентический текст автора, ведь когда-то во время записи песни Софией Ротару слова адаптировали для "советского" слушателя. Например, слово "завітайте" заменили на "приїжджайте в Прикарпаття".
Это первый кавер в репертуаре Ivan NAVI.
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