Иван Ургант поделился редким снимком 17-летней дочери

Вчера, 20:11

Под снимком шоу-мэн поздравил Эрику с днем рождения

Иван Ургант. Фото: instagram.com/urgantcom
Иван Ургант. Фото: instagram.com/urgantcom

Ведущий шоу "Вечерний Ургант" поделился редким семейным фото, на котором запечатлена 17-летняя дочь его жены — Натальи Кикнадзе, – пишет GRAZIA

В своих многочисленных интервью Иван Ургант неоднократно говорил, что, несмотря на то, что Эрика — дочь Натальи от первого брака, он считает ее родной дочерью. Под снимком шоу-мэн написал "I17" со знаком сердца посередине, что, судя по всему, расшифровывается приблизительно как "С любовью в 17-ый день рождения".

Напомним, что у Кикнадзе и Урганта трое детей: 17-летняя Эрика, 8-летняя Нина и Валерия, которой в сентябре исполнится два года. Также у Натальи есть сын Нико, который воспитывается в семье его отца — Теймураза Куталия.
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