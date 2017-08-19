Иван Ургант поделился редким снимком 17-летней дочери

Ведущий шоу "Вечерний Ургант" поделился редким семейным фото, на котором запечатлена 17-летняя дочь его жены — Натальи Кикнадзе, – пишет GRAZIA

В своих многочисленных интервью Иван Ургант неоднократно говорил, что, несмотря на то, что Эрика — дочь Натальи от первого брака, он считает ее родной дочерью. Под снимком шоу-мэн написал "I17" со знаком сердца посередине, что, судя по всему, расшифровывается приблизительно как "С любовью в 17-ый день рождения".

Публикация от Иван Ургант (@urgantcom) Авг 18 2017 в 12:20 PDT

Напомним, что у Кикнадзе и Урганта трое детей: 17-летняя Эрика, 8-летняя Нина и Валерия, которой в сентябре исполнится два года. Также у Натальи есть сын Нико, который воспитывается в семье его отца — Теймураза Куталия.

Публикация от Иван Ургант (@urgantcom) Июл 11 2017 в 9:01 PDT

Публикация от •ERIKA• (@e_ttg) Июл 26 2017 в 11:05 PDT