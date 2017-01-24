Известная фитнес-модель похвасталась упругим телом (фото,видео)

Известная фитнес-модель Пейдж Хэтэуэй подаровала поклонников в instagram новыми фото и видео с тренировок. Спортивная красотка показала, как качает ноги и попу.



Напомним, девушке 28 лет, родом она из города Миннесота. Пейдж заняла второе место на соревнованиях "Ронни Коулман Классик" в ее штате, после чего активно начала следить за своим питанием и здоровьем.

Вскоре Пейдж обнаружила мощь социальных сетей и с тех пор раскручивается там. Она посвятила свою жизнь рекламе здоровья и фитнеса для всех, занимаются ли они им профессионально или в качестве любителей. Спортсменка мотивирует своих поклонников на занятия спортом, постоянно демонстрируя сильные ноги и рельефный пресс. Сейчас за жизнью девушки следит 3,9 миллиона подписчиков.

Видео опубликовано Paige Hathaway (@paigehathaway) Янв 13 2017 в 1:17 PST

Видео опубликовано Paige Hathaway (@paigehathaway) Янв 17 2017 в 12:27 PST