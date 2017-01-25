Известный музыкант разделся догола, чтобы показать "что-то огромное" (видео)

Сегодня, 01:37

Джеймс Блант голышом прорекламировал новый альбом

Джеймс Блант. Фото: Rock Cult
Джеймс Блант. Фото: Rock Cult

На что только не идут звезды, чтобы привлечь внимание к своей работе. Известный британский музыкант Джеймс Блант снял забавное видео, в котором голым рекламирует свой новый альбом, – пишет 24 телеканал.

Певец, хорошо известный нам благодаря песне "You're Beautiful", снял ролик, лежа в ванной и прикрывшись своей пластинкой. "Я должен показать вам что-то огромное", – пошутил Блант.

К слову, релиз альбома "Afterlove" запланирован на 24 марта 2017 года.
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