Известный музыкант разделся догола, чтобы показать "что-то огромное" (видео)

На что только не идут звезды, чтобы привлечь внимание к своей работе. Известный британский музыкант Джеймс Блант снял забавное видео, в котором голым рекламирует свой новый альбом, – пишет 24 телеканал.

Певец, хорошо известный нам благодаря песне "You're Beautiful", снял ролик, лежа в ванной и прикрывшись своей пластинкой. "Я должен показать вам что-то огромное", – пошутил Блант.

I’ve got something huge to show you – pic.twitter.com/oudRglXiTk