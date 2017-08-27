Jay-Z объяснил, почему они с Бейонсе назвали детей странными именами

С момента родов 35-летней Бейонсе прошло уже более двух месяцев, но интерес к их жизни не утихает до сих пор.

Известный американский исполнитель Jay-Z, муж певицы Бейонсе, поделился очередными подробностями относительно новорожденных двойняшек. Так, журналу Рeople он рассказал, почему они с Бейонсе выбрали такие необычные имена малышам: девочке – Руми, а мальчику – Сэр, – передает "Телеграф".

Публикация от Beyoncé (@beyonce) Июл 13 2017 в 10:10 PDT

"Руми – это наш любимый поэт с Бейонсе, поэтому мы оставили это имя для девочки. А Сэр, ну знаете, он ведет себя так. Как сэр", – поделился 47-летний хип-хоп исполнитель.

Кроме этого, он рассказал, как первенец пары, пятилетняя Блу Айви "зачитала рэп" во время записи нового альбома Джей Зи "4:44".

Публикация от Beyoncé (@beyonce) Июл 14 2017 в 11:38 PDT

"Она просто залезла на стул, надела наушники и начала читать. Я записал на телефон ее фристайл! Блу Айви делала это пять минут! Она делала так:" Бум-шакалака! Бум-шакалака! "И я понял, что она знает, что такое хук в музыке! Ей пять лет! Откуда она вообще могла это узнать?", – рассказал Jay-Z.

Напомним, на Бейонсе и Jay-Z подали в суд из-за дочери.