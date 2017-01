К 70-летию Дэвида Боуи вышел его посмертный мини-альбом No Plan (видео)

Сегодня, 8 января, на 70-летию британского музыканта Дэвида Боуи вышел его посмертный мини-альбом под названием No Plan. Как сообщает The Rolling Stone, в мини-альбом вошла песня Lazarus и композиции, не попавшие в последний студийный альбом Боуи Black Star, среди которых – Killing a Little Time, When I Met You и No Plan.

Издание отмечает, что альбом No Plan уже доступен для прослушивания и скачивания. Также за день до выхода мини-альбома, 7 января, вышел клип на одноименную песню.

Напомним, Боуи скончался в ночь на 11 января 2016 года от рака. Ему было 69 лет. За несколько дней до смерти вышел его последний прижизненный альбом Black Star из семи песен.



В 2002 году в опросе BBC "100 величайших британцев" Боуи занял 29-е место. На протяжении своей карьеры он продал более 136 миллионов пластинок, тем самым войдя в десятку самых успешных артистов в истории музыки Великобритании. Музыкант снялся в 40 фильмах.