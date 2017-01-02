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Как подтянуть кожу на животе: Анита Луценко поделилась секретами http://www.segodnya.ua/img/article/7851/37_main.1483348600.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7851/37_tn.1483348600.jpg Звезды Анита отметила, что после родов или стремительного похудения многие сталкиваются с проблемой обвисшей кожи на животе

Как подтянуть кожу на животе: Анита Луценко поделилась секретами

Сегодня, 12:30

Анита отметила, что после родов или стремительного похудения многие сталкиваются с проблемой обвисшей кожи на животе

Анита Луценко. Фото: Instagram
Анита Луценко. Фото: Instagram

Тренер и ведущая Анита Луценко на странице в Instagram рассказала, как можно подтянуть кожу на животе. Анита отметила, что после родов или стремительного похудения многие сталкиваются с проблемой обвисшей кожи на животе. Тренер советует силовые тренировки и медовый массаж.

"По сути, много лишних кг можно сравнить с беременностью. Если после родов/ похудения прошло полгодика, и вы ничего не делали с животом и уже нет ничего лишнего по кг, то есть ощущение лишней кожи на животе!  Как решить эту проблему: 1. Еще подождать! Кожа за год подтянется еще немного сама. 2. Массаж медовый, баночный, обычный на живот даст упругость! 3. Скарбы, жесткие мочалки, контрастный душ, бассейн, душ Шарко – дадут упругость!4. Тренировки силовые сделают кожу гладкой и упругой. 5. Важно делать, а не думать о том, что ничего не получится, обещаю – эффект будет!  Что у толстяков под одеждой? По-разному! Скажу только одно: если после беременности женщина берется за себя на 100 %, то эффект будет потрясающий...так и у толстяков, вопрос только в том, кто же берется за себя на 100 % после финала", – поделилась Луценко.
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Источник:

"Сегодня"

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