Как подтянуть кожу на животе: Анита Луценко поделилась секретами

Тренер и ведущая Анита Луценко на странице в Instagram рассказала, как можно подтянуть кожу на животе. Анита отметила, что после родов или стремительного похудения многие сталкиваются с проблемой обвисшей кожи на животе. Тренер советует силовые тренировки и медовый массаж.

"По сути, много лишних кг можно сравнить с беременностью. Если после родов/ похудения прошло полгодика, и вы ничего не делали с животом и уже нет ничего лишнего по кг, то есть ощущение лишней кожи на животе! Как решить эту проблему: 1. Еще подождать! Кожа за год подтянется еще немного сама. 2. Массаж медовый, баночный, обычный на живот даст упругость! 3. Скарбы, жесткие мочалки, контрастный душ, бассейн, душ Шарко – дадут упругость!4. Тренировки силовые сделают кожу гладкой и упругой. 5. Важно делать, а не думать о том, что ничего не получится, обещаю – эффект будет! Что у толстяков под одеждой? По-разному! Скажу только одно: если после беременности женщина берется за себя на 100 %, то эффект будет потрясающий...так и у толстяков, вопрос только в том, кто же берется за себя на 100 % после финала", – поделилась Луценко.