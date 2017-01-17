Как правильно подобрать одежду в национальном стиле: советы Ольги Сумской, Влады Литовченко и Натальи Бучинской (фото)

Одежда с украинскими мотивами – безусловный тренд. Наличие в гардеробе вишиванок, платьев или кардиганов украшенных этно-мотивами –must have для модниц. Выбрать вышитую сорочку, а тем более платье – не такая уж простая задача. Звезды, участвующие в этнофестивале "Winter Romantik Fest", который традиционно проходит в Яремче, поделились c "Сегодня. ua" своими секретами.

Актриса Ольга Сумская, которая в этом году на фестивале победила в конкурсе на лучший наряд в национальном стиле (с вышитым платьем от дизайнера Юлии Магдыч) считает, что не все фасоны вышиванок ей, как и любой другой женщине, подходят. "Нет украинки, которой вышиванки были бы не к лицу, которой бы они не шли, – говорит Ольга, – просто нужно найти свою! Вышитую сорочку, которая вам понравилась, стоит примерять и почувствоваться ее энергетику, понять комфортно ли вам, подходит ли цвет к лицу. Я обычно очень долго смотрюсь в зеркало, стараюсь не спешить, разглядываю вблизи и издали, фотографирую…В некоторых вышитых платьях чувствуешь себя моложе, а некоторые наоборот – прибавляют лет. Здесь все зависит от ткани цвета и таланта дизайнера". Сумская уверена, что выбранным фасоном можно как подчеркнуть красоту и харизму женщины, так и загубить ее. Также она советует для повседневной жизни и зимнего времени года выбирать вышиванки из шерсти или бархата, а в летнее – изо льна или шелка. "Стройным и высоким женщинам идут яркие цвета, широкие рукава и фасоны oversize, а женщинам с формами лучше выбрать более сдержанные цвета и прямые силуэты".

Певица Евгения Власова пока только присматривается к нарядам в национальном стиле. В ее гардеробе несколько вышиванок с традиционными узорами, вышитыми красной нитью. "Для меня главное, чтобы на сорочке не было черных нитей, – говорит певица, – это как в песне поется: "Червоне – то любов, а чорне – то журба". Я выбираю наряды, на которых только любовь и нет печали".

Певица Наталия Бучинская предпочитает надевать вышитые платья только на сцену. "Очень люблю вышитые бисером наряды для сцены, – признается Наталья, – для повседневной жизни они вряд ли подходят. Советую выбирать вышивку на белоснежном полотне или светлом льне – это классический и беспроигрышный вариант, который идет всем и смотрится торжественно. Наши предки носили щедро вышитые сорочки только по особому поводу – в день Пасхи, на свадьбу или на крестины ребенка".

Директор Вышгородского заповедника и общественный деятель Влада Литовченко считает, что для того, чтобы хорошо и уместно выглядеть в этно-наряде, нужно учиться сочетать его с обычными вещами – такими, как джинсы или классическая юбка-карандаш. Иначе вы рискуете выглядеть, как экспонат музея. Сегодня фавориты Влады, вышитые платья от современных модных домов Foberini и VarenykyFashion. Также немаловажно отслеживать модные тенденции и актуальные в этом сезоне цвета и "вписывать" этно-одежду в современный гардероб. "Лично я много времени уделяю поиску и отбору нарядов в национальном стиле, – говорит Влада, – стараюсь найти уникальные вещи, которые мне к лицу по цвету. Бывает, что вещь вам велика или наоборот – мала. С вышиванками это не проблема – многие из них покроены из лоскутов так, что умелые портные легко "посадят" ее на вас".

Певица Мария Бурмака любит несколько типов одежды с национальными мотивами – старинные вышиванки, современные дизайнерские и теплые трикотажные. "Выбирая этно-наряд нужно всегда помнить, что идет конкретно вам, – делится секретами Мария, – кому-то идет подчеркнутая талия, кому-то V-образный вырез, кому-то платье с запахом. Для вышиванок действуют те же правила".