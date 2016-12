Как выглядит дом, где умер Джордж Майкл (фото)

Британский музыкант Джордж Майкл жил и умер в доме, который расположен в городе Горинг-на-Темзе.

Об этом рассказала британская газета Mirror.

Известно, что Майкл переехал в Оксфордшир более десяти лет назад и в 2010 году он открыл дверь своего жилья телеведущей Опре Уинфри. На видео видно, как певец счастливый и расслабленный водит съемочную группу по дому.

Inside the late George Michael's last Home https://t.co/wT6Ll5dpsZ #realestate #realtor #GeorgeMichaels

"Мы здесь в часе езды от Лондона. Это дом XVI века, который я купил около трех лет назад и сам переделал", – говорит музыкант в этой записи.

По словам музыканта, здание не очень просторное, но "это мой дорогой, прекрасный дом".

Inside George Michael's stunning house in where pop icon "passed away peacefully" https://t.co/r6NVfcPmb9 pic.twitter.com/vqbIrHcbuB