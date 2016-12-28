Как выглядит дом, где умер Джордж Майкл (фото)
Музыкант любил свой дом и называл его "это мой дорогой, прекрасный дом"
Британский музыкант Джордж Майкл жил и умер в доме, который расположен в городе Горинг-на-Темзе.
Об этом рассказала британская газета Mirror.
Известно, что Майкл переехал в Оксфордшир более десяти лет назад и в 2010 году он открыл дверь своего жилья телеведущей Опре Уинфри. На видео видно, как певец счастливый и расслабленный водит съемочную группу по дому.
Inside the late George Michael's last Home https://t.co/wT6Ll5dpsZ #realestate #realtor #GeorgeMichaels— Grant Hilborn (@GrantHilborn) 26 декабря 2016 г.
"Мы здесь в часе езды от Лондона. Это дом XVI века, который я купил около трех лет назад и сам переделал", – говорит музыкант в этой записи.
По словам музыканта, здание не очень просторное, но "это мой дорогой, прекрасный дом".
Inside George Michael's stunning house in where pop icon "passed away peacefully" https://t.co/r6NVfcPmb9 pic.twitter.com/vqbIrHcbuB— Daily Mirror (@DailyMirror) 28 декабря 2016 г.
Джордж Майкл показал съемочной группе Опры разные комнаты и привел подробности о некоторых деталях интерьера, например об оригинальном камине.
Ранее сообщалось, что Джорджа Майкла похоронят рядом с матерью.
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