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Как выглядит дом, где умер Джордж Майкл (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7840/22_main.1482940652.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7840/22_tn.1482940652.jpg Звезды Музыкант любил свой дом и называл его "это мой дорогой, прекрасный дом"

Как выглядит дом, где умер Джордж Майкл (фото)

Вчера, 18:09

Музыкант любил свой дом и называл его "это мой дорогой, прекрасный дом"

Британский музыкант Джордж Майкл жил  и умер в доме, который расположен в городе Горинг-на-Темзе.

Об этом рассказала британская газета Mirror.

Известно, что Майкл переехал в Оксфордшир более десяти лет назад и в 2010 году он открыл дверь своего жилья телеведущей Опре Уинфри. На видео видно, как певец счастливый и расслабленный водит съемочную группу по дому.

"Мы здесь в часе езды от Лондона. Это дом XVI века, который я купил около трех лет назад и сам переделал", – говорит музыкант в этой записи.

По словам музыканта, здание не очень просторное, но "это мой дорогой, прекрасный дом".

Джордж Майкл показал съемочной группе Опры разные комнаты и привел подробности о некоторых деталях интерьера, например об оригинальном камине.

Ранее сообщалось, что Джорджа Майкла похоронят рядом с матерью.
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