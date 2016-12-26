Как звезды отметили Рождество: дома с детьми и на пляже (фото)
Арнольд Шварценеггер воссоединился с бывшей женой
25 декабря, католики всего мира отметили Рождество Христово. Этот праздничный день знаменитости провели вместе со своими семьями.
На страничках в Instagram звезды поделились трогательными фото в компании родных и близких людей.
Майли Сайрус и Лиам Хемсворт отпраздновали Рождество в компании Криса Хемсворта (брата Лиама) и его супруги Эльзы Патаки, Ева Лонгория – на пляже, а Арнольд Шварценеггер с детьми и бывшей женой.
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