Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Как звезды отметили Рождество: дома с детьми и на пляже (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7830/80_main.1482746726.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7830/80_tn.1482746726.jpg Звезды Арнольд Шварценеггер воссоединился с бывшей женой 

Как звезды отметили Рождество: дома с детьми и на пляже (фото)

Сегодня, 12:30

Арнольд Шварценеггер воссоединился с бывшей женой 

  • Милла Йовович с мужем и детьми
  • Иванка Трамп с мужем и детьми
  • Алессандра Амбросио с детьми
  • Пэрис Хилтон и Кейтлин Дженнер
  • Алек Болдуин с женой и детьми
  • Арнольд Шварценеггер с детьми и бывшей женой
  • Синди Кроуфорд
  • Майли Сайрус и Лиам Хемсворт
  • Ева Лонгория
  • София Вергара
  • Шэрон Стоун
  • Хелен Миррен

25 декабря, католики всего мира отметили Рождество Христово. Этот праздничный день знаменитости провели вместе со своими семьями.  

На страничках в Instagram звезды поделились трогательными фото в компании родных и близких людей.

Майли Сайрус и Лиам Хемсворт отпраздновали Рождество в компании Криса Хемсворта (брата Лиама) и его супруги Эльзы Патаки, Ева Лонгория – на пляже, а Арнольд Шварценеггер с детьми и бывшей женой.
Рождество, католики, Шварценеггер, Арнольд Шварценеггер, instagram, хемсворт, Майли Сайрус, Рождество Христово, ева лонгория

Вы сейчас просматриваете новость "Как звезды отметили Рождество: дома с детьми и на пляже (фото)". Другие Новости про звезд смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Звезды

София Вергара с мужем. Фото: Instagram

44-летняя актриса София Вергара блеснула формами в купальнике

Сегодня, 10:30

Актриса отметила Рождество в теплых краях

Звезды

Ева Лонгория. Фото: Instagram

41-летняя Ева Лонгория похвасталась фигурой в бикини

21 Декабря, 11:30

Ева показала, как наслаждается каникулами

Звезды

Эмили Ратажковски. Фото: Instagram

Модель Эмили Ратажковски показала ягодицы в песке

Сегодня, 11:00

Эмили продемонстрировала подтянутую фигуру на пляже

Звезды

Шакира выглядит отлично. Кадр из видео

39-летняя певица удивила молодым лицом без макияжа

Сегодня, 10:09

Шакира довольна, что ее новый совместный клип с Maluma пользуется популярностью

Звезды

Алла Пугачева, Максим Галкин и Кристина Орбакайте. Фото: Instagram

Молодеет с каждым днем: Алла Пугачева ошеломила фигурой в маленьком черном платье

Сегодня, 10:01

Супруга Галкина выбрала для съемок короткий наряд с открытыми плечами

Звезды

Регина Тодоренко. Фото: Instagram

Регина Тодоренко в блестящем бюстгальтере взяла интервью у Валерия Меладзе

Сегодня, 09:31

Поклонники отметили, что Регина промахнулась с выбором наряда

Звезды

Вера Брежнева. Фото: Instagram

Сильно похудела или неудачный ракурс: Вера Брежнева засветила грудь и нарвалась на критику

Сегодня, 09:01

Певица позировала в роскошном платье со смелым декольте 

Звезды

Лазарев встречался с Кудрявцевой более четырех лет. Фото: instagram.com/lazarevsergey

Сергей Лазарев рассказал о своем сыне, которого скрывал два года

Сегодня, 04:20

Певец попросил уважать его личное пространство и не пытаться влезать в его семью

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.